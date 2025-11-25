Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El Pleno de Ribeira saca adelante la prórroga forzosa por nueve meses del SAF

Durante la sesión también se aprobó una propuesta para mejorar el suministro eléctrico en los servicios locales

Sandra Rey
25/11/2025 17:22
Imagen de la sesión plenaria de este lunes
Imagen de la sesión plenaria de este lunes
Cedida
El Concello de Ribeira celebró este lunes su Pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, en el cual se aprobó por unanimidad la prórroga forzosa de nueves meses del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que entrará en vigor el próximo 1 de enero. La medida se adopta con el objetivo de que el servicio “se mantenga activo hasta que se resuelva el nuevo contrato”, esclareció el portavoz del PBBI, Vicente Mariño, quien puntualizó que actualmente ya hay presentadas cuatro ofertas.

Por su parte, la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, recordó que la cuantía del nuevo contrato “vai más alá dos 9,3 millóns por catro anos”. En esta línea, el portavoz nacionalista, Luis Pérez, insistió en la necesidad de que la Xunta incremente su aportación a este servicio en todos los municipios.

Asimismo, durante la sesión también se debatió una moción del grupo no adscrito para garantizar el suministro eléctrico en los servicios municipales en situaciones de emergencia como la vivida el pasado 28 de abril con el apagón nacional. Los acuerdos buscaban instalar un generador eléctrico en las dependencias municipales y revisar y mantener los ya existentes.

Ante esto, el gobierno municipal presentó una enmienda de sustitución, aprobada por unanimidad, en la que se especifica continuar dotando los equipamientos municipales de las instalaciones necesarias, tal y como se estaba haciendo ya.

Por otro lado, bajo el amparo del BNG y el PSOE, se presentó una moción para tratar de mejorar la seguridad vial y la movilidad en ciertas zonas de la localidad, la cual fue rechazada por mayoría.

Según exponen los grupos promotores, la negativa “impide avanzar nun conxunto de actuacións indispensables para protexer aos peóns, ordenar o tráfico e crear ata 40 novas prazas de estacionamiento gratuito no barrio de Abesadas”.

Así, la propuesta tenía como objetivo recuperar proyectos ya iniciados antes de la moción de censura y que contaban con informes favorables. Entre ellos, destacaba la remodelación de la calle Estatuto, incluyendo su cambio a sentido único para permitir ampliar aceras estrechas, mejorar la circulación y habilitar cerca de 20 nuevas plazas de aparcamiento.

Pleno extraordinario hoy para debatir el presupuesto local

El Concello de Ribeira convoca para hoy un Pleno extraordinario con el objetivo de debatir y aprobar el presupuesto para el vigente ejercicio económico, que fue presentados este lunes por la alcaldesa y la concejala de Economía e Facenda de Ribeira –María Sampedro y Herminia Pouso– y que consta de un importe de 29.756.460 euros, un 5,88% menos que el de 2024.

