El director de Turismo de Galicia y el alcalde de Rianxo hablan sobre la promoción de los recursos turísticos de la comarca

Xosé Merelles y Julián Bustelo Cedida

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el alcalde de Rianxo y presidente de la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, Julián Bustelo, mantuvieron ayer un encuentro en el que abordaron –entre otros aspectos– la importancia de promocionar los recursos turísticos y patrimoniales de la comarca, como el Hórreo do Araño, el más largo y de mayor capacidad de toda Galicia, que se ha convertido en un punto de atracción de muchos visitantes de la zona.

Los dos coincidieron en la riqueza paisajística de este territorio, que se constata en espacios como el Miradoiro da Muralla, que se erige sobre 678 metros de altura y permite ver toda la Ría de Arousa, la de Muros-Noia y también las tierras de Compostela. El mirador cuenta con una plataforma de madera en el alto del Monte Picudo, en el parque eólico de Rianxo, y el acceso se puede realizar esde O Araño o desde Burés, por una pista asfaltada hasta la ‘Pedra dos Concellos’, punto en el que se encuentran los municipios de Rianxo, Lousame, Rois y Dodro.