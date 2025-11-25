Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El Concello de Ribeira convoca subvenciones destinadas a las asociaciones de mayores

Podrán ser subvencionadas –hasta un máximo del 50% del gasto acreditado– la organización de proyectos para la dinamización, la participación social y la mejora de la calidad de vida

Redacción
25/11/2025 17:17
Actividades para mayores en Catoira
El Concello de Ribeira anuncia la publicación de la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar, apoyar e impulsar las actividades desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro existentes en el municipio en el ámbito social, concretamente, a las asociaciones de mayores.

Los objetivos estratégicos de dicha convocatoria son contribuir a promover la iniciativa social sin ánimo de lucro, corregir déficits en la cobertura y prestación de servicios sociales, y apoyar la existencia de una programación de actividades orientadas al colectivo de mayores, organizadas por entidades donde la administración local represente un papel secundario.

Podrán ser subvencionadas –hasta un máximo del 50% del gasto acreditado– la organización de proyectos, actividades o servicios para la dinamización, la participación social y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y con diversidad funcional; acciones de promoción de estilos de vida saludables, cursos, viajes culturales o celebraciones de fiestas tradicionales.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Coruña (BOP).

