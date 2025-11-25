Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Concello de Ribeira y centros educativos reivindican juntos el 25-N

Sandra Rey
25/11/2025 00:30
Un acto en Ribeira para concienciar sobre la violencia machista

El Concello de Ribeira realiza hoy, a las 11:30 horas, en la plaza del ayuntamiento un acto institucional por el 25-N dirigido a toda la ciudadanía y en el que participará el alumnado de 1º de la ESO de los centros educativos del municipio. Los estudiantes crearán un muro con cajas de cartón –elaboradas previamente en un taller– con lemas a favor de la igualdad. Además, se hará la lectura participativa de un manifiesto y se plantará un olivo en memoria de las víctimas por violencia machista. Por otro lado, a las 20 horas y en la misma ubicación, la Asociación de Mulleres da Barbanza organiza un acto que girará en torno a la violencia institucional que sufren las mujeres.

La educación en igualdad entre los jóvenes son los retos que se plantean a día de hoy muchos concellos para erradicar las violencias machistas

