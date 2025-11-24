El conselleiro de Sanidade traslada a empresarios de O Barbanza las mejoras asistenciales previstas para la comarca, como la ambulancia medicalizada

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, estrecha la mano al a responsable de Relaciones Institucionales de Congalsa, Isabel Cañas, a su llegada a su despacho en Santiago Cedida

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, abordó a primera de esta tarde las mejoras asistenciales previstas en la comarca, principalmente, con la anunciada puesta en servicio de una ambulancia medicalizada, con una representación de empresarios de O Barbanza. En representación de estos últimos participaron el director gerente (CEO) de Congalsa, Luis Miguel Simarro, acompañado de la responsable de Relaciones Institucionales de la compañía emplazada en el polígono industrial de A Tomada, Isabel Cañas, el presidente del Grupo JJ Chicolino, Juan José Fajardo; y la directora de Relaciones Institucionales de la corporación Jealsa Rianxeira, Margarita Hermo.

Acompañado por el director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Román Gómez, el titular del departamento autonómico de Sanidade recordó que el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2026 recoge los recursos necesarios para dotar a dicho distrito sanitario de esa prestación, que tendrá su base en el Hospital do Barbanza, en Ribeira. En este sentido, confirmó que la previsión es que pueda estar en funcionamiento en el primer trimestre de 2026 y que su cobertura abarcará las localidades de Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira y Porto do Son.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente el hasta hace poco jefe de servicio de Cardioloxía del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), José Ramón González Juanatey, se analizaron las mejoras que, previsiblemente, se conseguirán en el desplazamiento de pacientes con problemas cardíacos.

Caamaño también les refirió otras actuaciones, como la licitación de la redacción del proyecto de Hospital de Día Oncohematolóxico, que evitará que los pacientes barbanzanos se tengan que desplazar hasta el Clínico compostelano; la compra de un nuevo mamógrafo para el hospital comarcal por importe de 326.700 euros, o la mejora de la envolvente y de la eficiencia energética del centro hospitalario barbanzano, para a que se reservó un millón de euros en el presupuesto de la Xunta.