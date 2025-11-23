Portos y el Club Náutico de Ribeira buscan vías de colaboración para mejorar las instalaciones

Exterior del club náutico ribeirense

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo este domingo una reunión con el presidente del Club Náutico de Ribeira, José Luis Torres Colomer, para avanzar en las vías de colaboración entre ambas entidades con el fin de mejorar las instalaciones náutico recreativas del municipio barbanzano.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del ente público en Santiago, se acordó la dotación de una nueva pasarela que dé acceso al rompeolas flotante para impulsar su uso como pantalán de amarre. De esta manera, se facilitará el acceso desde tierra a las nuevas plazas que puedan habilitarse.

Asimismo, ambas partes coincidieron en que esta actuación potencia las posibilidades del club náutico ribeirense para atraer tránsitos de cara al próximo verano. Así, se refuerza el impulso al turismo náutico de la localidad.

El Club Náutico de Ribeira se fundó en el año 1972 por un pequeño grupo de amigos unidos por su pasión por el mundo del mar y una gran afición por el deporte de vela.

Hoy en día la entidad está formada por 504 socios que disfrutan, juntos con familiares y aspirantes, de los deportes náutico deportivos y de actividades lúdicas y culturales que se impulsan desde el club.

Además, la instalación supone un importante foco de atracción del turismo marítimo y un relevante empuje para la desestacionalización, pues gracias a la oferta de amarre del puerto deportivo se consigue que embarcaciones de otros lugares visiten Galicia también en temporada baja.