La Asociación de Mulleres da Barbanza organiza un acto para visibilizar la violencia institucional en las mujeres

Imagen de archivo de una manifestación por el 25-N

La Asociación de Mulleres da Barbanza organiza un año más su acto de reivindicación por el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

El evento tendrá lugar este martes, a las 20 horas, en la Praza do Concello de Ribeira y el tema central será la violencia institucional que padecen las víctimas de violencia machista.

Desde la asociación invitan a asistir a este acontecimiento tan significativo.