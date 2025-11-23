Mi cuenta

La Asociación de Mulleres da Barbanza organiza un acto para visibilizar la violencia institucional en las mujeres

Será a las 20 horas en la Praza do Concello de Ribeira

Sandra Rey
23/11/2025 21:36
25N GS01
Imagen de archivo de una manifestación por el 25-N

La Asociación de Mulleres da Barbanza organiza un año más su acto de reivindicación por el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 

El evento tendrá lugar este martes, a las 20 horas, en la Praza do Concello de Ribeira y el tema central será la violencia institucional que padecen las víctimas de violencia machista. 

Desde la asociación invitan a asistir a este acontecimiento tan significativo.

