El Laboratorio Ecosocial y Rianxo organizan una visita gratuita a la Comunidad de Montes de Zobra
La cita será el próximo sábado, 29 de noviembre, con salida desde la plaza del Concello rianxeiro
El Concello de Rianxo, en el marco del programa de visitas del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, organiza una visita gratuita a la Comunidad de Montes de Zobra, en Lalín, que tendrá el próximo sábado, 19 de noviembre, con salida a la 9 horas desde la plaza del Concello rianxeiro y a las 9:30 horas desde Santiago, con regreso previsto a la 15 horas.
La Comunidad de Montes de Zobra está situada en la Serra do Candán y dentro de la Red Natura 2000, siendo un ejemplo destacado de activismo comunitario y preservación ambiental. Su modelo multifuncional combina la conservación del patrimonio natural y cultural con el desarrollo económico vinculado al territorio.
Asimismo, la comunidad destaca por su apuesta por la producción de miel y la recuperación de las alvarizas tradicionales, por la ganadería extensiva con razas autóctonas como la cachena y por la apuesta en valor del patrimonio y del paisaje a través de rutas y recursos culturales.
La iniciativa está dirigida a comunidades de montes, personas emprendedoras y público interesado, y para asistir es necesario inscribirse previamente.