El Laboratorio Ecosocial y Rianxo organizan una visita gratuita a la Comunidad de Montes de Zobra

La cita será el próximo sábado, 29 de noviembre, con salida desde la plaza del Concello rianxeiro

Redacción
23/11/2025 21:40
Imagen de una excursión anterior para jóvenes

El Concello de Rianxo, en el marco del programa de visitas del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, organiza una visita gratuita a la Comunidad de Montes de Zobra, en Lalín, que tendrá el próximo sábado, 19 de noviembre, con salida a la 9 horas desde la plaza del Concello rianxeiro y a las 9:30 horas desde Santiago, con regreso previsto a la 15 horas.

La Comunidad de Montes de Zobra está situada en la Serra do Candán y dentro de la Red Natura 2000, siendo un ejemplo destacado de activismo comunitario y preservación ambiental. Su modelo multifuncional combina la conservación del patrimonio natural y cultural con el desarrollo económico vinculado al territorio.

Asimismo, la comunidad destaca por su apuesta por la producción de miel y la recuperación de las alvarizas tradicionales, por la ganadería extensiva con razas autóctonas como la cachena y por la apuesta en valor del patrimonio y del paisaje a través de rutas y recursos culturales.

La iniciativa está dirigida a comunidades de montes, personas emprendedoras y público interesado, y para asistir es necesario inscribirse previamente.

