Rianxo celebra las XIII Xornadas de Construcción Naval en Madeira

Acto de inauguración de las Xornadas Cedida

El Concello de Rianxo acogió este sábado por la mañana las XIII Xornadas de Construcción Naval en Madeira, un encuentro organizado por la Asociación Galega Carpintería Ribeira (Agalcari) y cuyo objetivo es ensalzar la tradición e importancia de esta actividad en un contexto donde los oficios artesanales tienen dificultades para mantenerse en un mundo globalizado y el sector de la construcción naval está en peligro de desaparición.

El acto de inauguración, que comezó a las 10 horas, contó con la presencia del alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, el presidente de Agalcari, Ramón Collazo, y la conselleria do Mar, Marta Villaverde.

Programa

Posteriormente, a lo largo de la mañana tuvieron lugar diversas charlas por parte de profesionales y entendidos del sector de la madera naval, como el investigador del Plan de la Cultural Marítima de Galicia de la Universidad de A Coruña, Pablo Fraguela Casás; el arquitecto co-fundador de MOL Arquitectura y miembro de la Fundación Arume, Juan José Otero Vázquez; la técnica del Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera, María Azahara Soilán; y la directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, Zeltia Lado Lago.

La jornada concluyó con una mesa redonda con todos los exponentes, contando con el biólogo y miembro de Culturmar, Pablo Carrera López, como moderador.

Apoyo de la Xunta

Desde el 2008, la Xunta de Galicia mantiene con Agalcari una colaboración para dinamizar y poner en valor el patrimonio marítimo a través de iniciativas como la celebrada este sábado. Desde entonces, el departamento que dirige Villaverde renueva anualmente el apoyo económico a este ente, que ya asciende a los 385.000 euros.

Asimismo, el gobierno autonómico consolida añun más su compromiso de mantener esta actividad con el Plan de Cultura Marítima Horizonte 2030 (Pcuma), la Extrategia de Economía Azul 2024-2027 y los proyectos que impulsan los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP), ayudas confinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (Femp) y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).