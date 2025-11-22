Mi cuenta

O Barbanza

La octava edición de la muestra de cine internacional ‘Mares da fin do mundo’ aterriza en Rianxo

La propuesta se celebrará del 10 al 14 de diciembre

Sandra Rey
22/11/2025 22:00
Inauguración de la muestra
Inauguración de la muestra
Cedida

La octava edición de la muestra de cine internacional ‘Mares da fin do mundo’ aterriza este año en el concello de Rianxo, celebrándose entre los días 10 y 14 de diciembre.

En esta ocasión, el festival cultural introduce algunas novedades respecto de la estructura de proyecciones de los últimos años, con un total de treinta y cinco películas nacionales e internacionales repartidos en las distintas secciones.

Las proyecciones tendrán lugar en el auditorio municipal y se complementarán con actividades paralelas que se desarrollarán en diversas localizaciones del municipio. Para asistir a las diferentes propuestas, es necesario hacer la inscripción previa a través del sitio web de la muestra.

