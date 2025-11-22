El PSOE de Rianxo solicita que se corrija el cobro de la tasa de utilización de espacios públicos

Miembros del PSOE de Rianxo

El PSOE de Rianxo exige al gobierno municipal que se corrijan los criterios de cobro de la tasa de aprovechamientos especiales del dominio público local, pues la ordenanza establece que el impuesto no se calcula por metro cuadrado ni lineal, sino en función del tipo de utilidad (garaje particular, industria, carga y descarga...) y de la zona geográfica.

Pese a ello, el Concello continúa “aplicando criterios que non aparecen na norma vixente, xerando confusión, inseguridade xurídica e desigualdade fiscal entre veciños e empresas”, exponen los socialistas. Además, recuerdan que los contribuyentes podrían reclamar la devolución de las cantidades abonadas en los últimos cuatro años, lo que podría tener consecuencias para las arcas municipales.