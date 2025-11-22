El Museo do Gravado de Artes de Ribeira inaugura la muestra colectiva 'Alcogravado'

La alcaldesa, María Sampedro, durante la inauguración Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, participó este viernes en la inauguración de la muestra ‘Alcogravado’ en el Museo do Gravado de Artes, una exposición que llega tras un obradoiro único en España, fruto de las sinergias entre esta institución museística y la Universidad y el Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de Salamanca.

El resultado son 38 obras derivadas del proceso de aprendizaje de artistas que se formaron en el grabado sobre metal gracias a los profesores José Fuentes, Isabel Carralero y Antonio Navarro.

"O mundo da estampa está en constante actualización, asumindo novas técnicas para renovar a maneira de facer e desfrutar da arte", manifestó Sampedro, quien acudió al acto en calidad de presidenta de la Fundación Museo de Artes do Gravado por primera vez.

También, la primera edila alabó la labor pedagógica del museo y felicitó al profesorado y alumnado participante que "converten esta visita nunha experiencia excepcional."

En esta línea, Sampedro puso en valor la institución museística como "indiscutible motor cultural que espalla arte alén das nosas fronteiras dende unha parroquia que non pode levar nome máis axeitado".

Exposición colectiva

Carmen Alonso, María Baamonde, Alejandro Bobillo, Sonia Cabello, Mercedes Calderón, Yolanda Carbajales, Fernando Carballa, Isabel Carralero, Dolores Cela, Alberto García, Rafa Gómez, Ramón Grau, Maite Janeiro, Imma Jiménez, Pepe Lijó, Aida López, María Teresa López, Meis, Encarna Méndez, Mar Mendoza, Mónica Montero, Antonio Navarro, Nuria Pena, Alberto Pena, Antonio Pérez, Sandra Ramos, Concha Redondo, Rosa Rico, Ester Rincón-Benzalá, Delio Rivadulla, Ana R. Barbará, Lucía Romes, Pastor Rodríguez, Isabel Somoza, Olga Tenorio, Andrés Touceda, Mariña Vázquez e Néstor Vega son los 38 artistas y autores de las obras de la exposición.