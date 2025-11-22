El Concello de Ribeira se reúne con las comisiones de fiestas para conocer su situación actual

Imagen del encuentro Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Festejos, Fernando Abraldes, mantuvieron esta semana una reunión de trabajo con las distintas comisiones de fiestas que operan en el municipio con el objetivo de conocer su situación actual.

El encuentro sirvió para que los miembros expusiesen conjuntamente sus dudas y necesidades, además de conocer como trabajas cada una de las entidades: organización de espacios destinados a puestos y atracciones, posibilidades de financiación, elaboración de planes de seguridad y seguimiento de los mismos.

También, durante la reunión se consensuaron los días en los que inicialmente tendrán lugar las celebraciones para que, en la medida de los posible, en el próximo año no se solapen unas con las otras.

La preocupación general fue la relativa a los gastos comunes que se repiten en alguna de las comisiones como, por ejemplo, las tasas de ocupación.

La regidora también se comprometió a estudiar la viabilidad de incrementar en los próximos presupuestos la cuantía que concede el gobierno local a cada comisión para ayudar a sufragar parte de los gastos de las fiestas, así como más apoyo logístico.