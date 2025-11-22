El centro de salud de A Pobra mantiene su falta de un médico y Aguiño agrava su situación al quedar sin sus facultativas y sólo mandan a uno por horas

Un grupo de vecinos de Aguiño y su entorno se concentró detrás de unas pancartas para reclamar que su consultorio periférico tenga médicos al 100% Chechu Río

La delicada situación que, debido a la falta de médicos, atraviesa el centro de salud de Ribeira donde el jueves sólo estuvieron en activo 6 de los 10 facultativos de la plantilla de dicho ambulatorio, y ayer ocurrió lo mismo, no es más que un ejemplo de cómo se encuentran otros servicios sanitarios de Atención Primaria en la comarca debido a que no se cubren las bajas ni las vacaciones de los profesionales.

Y las carencias de personal que había desde la semana pasada en el consultorio periférico de Aguiño, en que sólo contaban con una de sus dos médicos de plantilla, se han agravados desde el pasado miércoles. Desde entonces están sin las dos facultativas de su plantilla, y el Sergas ha reaccionado mandando a un facultativo para que pase consulta durante unas horas al día, concretamente, cinco.

Ello trae consigo, según precisan desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, una importante merma en el servicio, ya que aumenta notablemente el tiempo para conseguir una cita para consulta. Por ello, ayer, en torno a las once y media de la mañana, volvieron a concentrarse a las puertas del consultorio aguiñense para reclamar médicos al 100%.

Media hora después, la concentración de protesta tuvo lugar delante del edificio del centro de salud de A Pobra, donde se señaló que desde hace semanas trabajan cinco de los seis médicos de cabecera con los que contaban habitualmente, "sen esquecer que dende hai máis dun ano temos seis médicos de familia e seis enfermeiras de adultos, porque a Consellería de Sanidade fixo desaparecer unha praza de Medicina de Familia e unha de Enfermería, que xa nin se ofertan no concurso de traslados", se agregó.