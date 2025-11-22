Mi cuenta

El BNG de Rianxo lleva al Pleno una moción para pedir la creación del PAC de tarde

Desde el Bloque señalan que su situación contrasta mucho con la de la mayoría de los centros de salud de municipios cercanos

Sandra Rey
22/11/2025 22:04
Miembros del BNG rianxeiro

Los nacionalistas de Rianxo expondrán en el próximo Pleno municipal una moción para solicitar al Sergas la creación del Punto de Atención Continuada (PAC) de tarde, con el objetivo de que se garantice la cobertura médica del concello en todas las franjas horarias.

“A saúde é un piar esencial de benestar da xente no que non se pode permitir ningún tipo de renuncia ou rebaixa para a veciñanza”, exponen desde el Bloque, señalando que “estamos a pedir por tanto unha prestación básica, xusta e igualada ao resto dos concellos da contorna”.

El BNG anuncia que su situación contrasta mucho con la de la mayoría de los centros de salud de municipios cercanos, donde sí tienen activos sus PAC durante las tardes y las noches, incluyendo fines de semana.

