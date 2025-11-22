La Editorial Bourel, el Museo Valle-Inclán y Os Menestreis, aspiran a obtener el Premio Barbantia 2025 a la Iniciativa Cultural en la comarca

Los 'sereos' serán entregados en una gala programada para el 13 de diciembre en la casa de cultura de Porto do Son

La Asociación Cultural Barbantia acaba de abrir hasta el próximo 30 de noviembre el periodo de votación para elegir a las personas o entidades merecedoras de sus premios anuales 'Sereos', que alcanzan su decimonovena edición y cuya entrega tendrá lugar el sábado 30 de diciembre, a partir de las doce y media del mediodía en una gala que se celebrará en la casa de cultura de la vecina localidad de Porto do Son.

Los galardonados saldrán de un listado en el que aparecen los artistas, escritores, agentes culturales e iniciativas nominados anteriormente por los socios de la entidad convocante de esos reconocimientos, y en el que figuran algunos aspirantes que se quedaron a las puertas de lograrlo en anteriores ediciones. Los candidatos a obtener el Premio Barbantia 2025 a la Iniciativa Cultural en O Barbanza son la Editorial Bourel del escritor y editor ribeirense Antonio Piñeiro, el grupo de música antigua Os Menetreis fundado hace dos décadas en Boiro por Xosé Ramón España Lorenzo y el Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal.

Al Premio Barbantia 2025 a la Trayectoria Cultura en la comarca aspiran el pintor ribeirense Antonio Pérez, el historiador boirense y la soprano noiesa Esperanza Mara; mientras que la relación de nominados a lograr el Premio Barbantia de la Cultura Gallega 2025 son el académico, escritor, filólogo, investigador, ensayista y estudioso de la literatura gallega Anxo Angueira, la cantante boirense Sonia Lebedynski y el artista, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones Manuel Olveira. Además de votar por alguno de los candidatos, también pueden hacer sus sugerencias para los Premios Barbantia da Cultura 2026.

Elección

Los socios de Barbantia están recibiendo una carta en la que aparecen los candidatos y se les indica, como ya sucedió en anteriores ocasiones, que para participar en la votación deben escoger un único nombre por cada una de las tres categorías, recortar la carta por la línea de puntos y enviar su voto antes del 30 de noviembre a la dirección postal de la sede de la Asociación Cultural Barbantia, que es la cuarta planta del centro social de Boiro, situado en el número 77 de la Rúa Principal de dicha localidad, que tiene el código postal 15930.

Igualmente, se puede enviar a la dirección de correo electrónico barbantia@barbantia.es y se puede introducir el voto en la urna que se instalará en los próximos actos de la entidad, como será el de la presentación del libro titulado 'Terra de sacrificio' de Suso de Toro y de Edicións Xerais, que tendrá lugar el viernes de la próxima semana, día 28 de noviembre, a las ocho de la tarde, en el auditorio de Rianxo.

Desde Barbantia expresan su agradecimiento a sus socios por su participación en la que será la fiesta de la cultura barbanzana, y comunican que, una vez recogidas y escrutadas las papeletas, responsables de dicha entidad que preside María Xesús Blanco se pondrán en contacto con los galardonados para citarles a la entrega de los 'sereos'.