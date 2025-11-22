Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Unos 300 alumnos de los tres colegios de Rianxo compiten en la pista de atletismo de A Fieiteira y su entorno en la fase comarcal de cross de 'Xogade'

La segunda jornada del cross en Ribeira correspondiente a la fase comarcal de la prueba de campo a través de 'Xogade' en edad escolar, reunió a 533 de 624 inscritos en el circuito de campo a través

Chechu López
22/11/2025 06:10
La actividad de cross en la que participaron decenas de alumnas se desarrolló en la pista de atletismo y el monte de A Fieiteira
La actividad de cross en la que participaron decenas de alumnas se desarrolló en la pista de atletismo y el monte de A Fieiteira
Chechu Río

Cerca de 300 alumnos de los colegios 'Alfonso Daniel Rodríguez Castelao' de Rianxo, 'Ana María Diéguez' de Asados, y del 'Xosé María Brea Segade' de Taragoña participaron, junto a otros 250 de centros educativos de las localidades de Padrón, Dodro y Rois, como son 'Camilo José Cela', 'Flavia' y'Rosalía de Castro', en la segunda jornada del cross en Ribeira correspondiente a la fase comarcal de la prueba de cross de 'Xogade' (Xogos Galegos Deportivos) en edad escolar.

Los alumnos rianxeiro clasificados en la categoría benjamín fueron Airela Del Río Rodríguez, mientras que en alevines superó esta fase Candela García Peña, ambos del CEIP Brea Segade, de Taragoña. Igualmente, en alevín masculino pasaron de ronda Joel Figueira Rial y Mario Sende Vicente, ambos del 'Xosé María Brea Segade', y Martín Picón Vilanova del 'Ana María Diéguez'. Y en Infantil femenino se clasificaron Noa Caamaño Batalla (`Castelao'), Sofía Rial Costas y Camila Rial Rodríguez, ambas del CEIP Xosé María Brea Segade.

Y por equipos clasificados para la siguiente eliminatoria fueron 'Castelo' y 'Ana María Diéguez', en benjamín femenino y 'Xosé María Brea Segade' y 'Castelao' en benjamín masculino; 'Castelao' tanto en alevín masculino y femenino; mientras que en Infantil masculino pasó el colegio 'Castelao'.

Imagen de la salida de los atletas de una de las categorías de la competición 'Xogade'
Imagen de la salida de los atletas de una de las categorías de la competición 'Xogade'
Chechu Río

Te puede interesar

Cris Loureiro es la máxima anotadora del Cortegada con más de 14 puntos por partido

El Mariscos Antón Cortegada no se fía de la mala clasificación del Lleida
Gonzalo Sánchez
Un grupo de vecinos de Aguiño y su entorno se concentró detrás de unas pancartas para reclamar que su consultorio periférico tenga médicos al 100%

El centro de salud de A Pobra mantiene su falta de un médico y Aguiño agrava su situación al quedar sin sus facultativas y sólo mandan a uno por horas
Chechu López
La directora xeral de Patrimonio Natural. Marisol Díaz, presentó en el centro de recepción de visitantes del parque natural de Corrubedo la segunda edición del concurso 'Parque Vibras'

El complejo dunar de Corrubedo se convierte en plataforma para animar a la creación de videos del patrimonio natural gallego para el ‘Parque Vibras’
Chechu López
Francisco Suárez-Puerta y Luis Pérez visitaron el barrio de Abesadas para dar a conocer algunas de las propuestas que tenían diseñadas cuando gobernaban Ribeira

BNG y PSOE de Ribeira instan al Gobierno local a seguir su plan de mejora de la seguridad viaria y creación de más aparcamientos gratuitos
Chechu López