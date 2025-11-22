Unos 300 alumnos de los tres colegios de Rianxo compiten en la pista de atletismo de A Fieiteira y su entorno en la fase comarcal de cross de 'Xogade'

La actividad de cross en la que participaron decenas de alumnas se desarrolló en la pista de atletismo y el monte de A Fieiteira Chechu Río

Cerca de 300 alumnos de los colegios 'Alfonso Daniel Rodríguez Castelao' de Rianxo, 'Ana María Diéguez' de Asados, y del 'Xosé María Brea Segade' de Taragoña participaron, junto a otros 250 de centros educativos de las localidades de Padrón, Dodro y Rois, como son 'Camilo José Cela', 'Flavia' y'Rosalía de Castro', en la segunda jornada del cross en Ribeira correspondiente a la fase comarcal de la prueba de cross de 'Xogade' (Xogos Galegos Deportivos) en edad escolar.

Los alumnos rianxeiro clasificados en la categoría benjamín fueron Airela Del Río Rodríguez, mientras que en alevines superó esta fase Candela García Peña, ambos del CEIP Brea Segade, de Taragoña. Igualmente, en alevín masculino pasaron de ronda Joel Figueira Rial y Mario Sende Vicente, ambos del 'Xosé María Brea Segade', y Martín Picón Vilanova del 'Ana María Diéguez'. Y en Infantil femenino se clasificaron Noa Caamaño Batalla (`Castelao'), Sofía Rial Costas y Camila Rial Rodríguez, ambas del CEIP Xosé María Brea Segade.

Y por equipos clasificados para la siguiente eliminatoria fueron 'Castelo' y 'Ana María Diéguez', en benjamín femenino y 'Xosé María Brea Segade' y 'Castelao' en benjamín masculino; 'Castelao' tanto en alevín masculino y femenino; mientras que en Infantil masculino pasó el colegio 'Castelao'.