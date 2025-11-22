Agadea impulsa la difusión por todo Barbanza de una guía de apoyo a personas cuidadoras

Participantes en una de las jornadas de formación

La Asociación Galega para Axuda das Persoas con Demencia tipo Alzhéimer (Agadea) impulsa la difusión de una guía de apoyo para las personas cuidadoras por toda la comarca, un recurso práctico y totalmente actualizado destinado a acompañar, orientar y mejorar el día a día de las personas que cuidan de un familiar con demencia.

Durante las últimas semanas, Agadea desarrolló jornadas de presentación y formación específica en los concello de Rianxo, Boiro, Ribeira y Porto do Son, acercando este material a personas cuidadoras, profesionales sociosanitarios y a los vecinos interesados en conocer herramientas de cuidado más adecuadas.

La guía recoge información clara y estructurada sobre el proceso de las demencias, estrategias de comunicación, recomendaciones para el cuidado diario, pautas para el manejo de situaciones complejas y orientaciones emocionales para quien cuida, una labor que suele ser exigente.

“Difundir esta guía en todos os concellos é fundamental para que as familias non se sintan soas. O obxectivo é achegar coñecemento e apoio. e reforzar a rede comunitaria que sostén o coidado”, explica la coordinadora de Agadea en el área de Barbanza, Vanesa Tubío.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la entidad para acercar recursos prácticos a todo el territorio y reforzar el acompañamiento a las familias.

En esta línea, destacan que apostar por las personas cuidadoras es invertir en bienestar comunitario: “Cando apoiamos a quen coida, melloramos directamente a calidade de vida das persoas con demencia”.