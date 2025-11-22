A Pobra organiza un año más los obradoiros de Navidad con el fin de estimular la creatividad

Presentación de los talleres Cedida

La concejal de Promoción Económica organiza, un año más, los obradoiros de Navidad, una propuesta complementaria al programa del municipio para las fiestas y que buscan estimular la creatividad de los vecinos.

Las actividades se llevará a cabo durante el mes de diciembre en la Praza de Abastos, y todas las sesiones serán de 18 a 20 horas. Las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa a través del correo electrónico obradoirosnapobra@gmail.com.

Con el objetivo de que la iniciativa llegue al mayor número de vecinos posible, cada persona podrán anotarse en un único curso y, en caso de inscribirse en más, pasará a estar en la lista de espera.

Los primeros obradoiros serás los días 1 y 3 de diciembre, donde los participantes hará su propio Rudolf de tela. La siguiente propuesta, los días 10, 11 y 12, el público asistente aprenderá paso a paso a confeccionar guirnaldas y a preparar una mesas de Navidad con elementos decorativos. Las últimas actividades –13, 14, 17, 18 y 19 de diciembre– serán los talleres de elaboración de sobremesas como galletas, cupcakes o minitortas.