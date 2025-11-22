Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

A Pobra organiza un año más los obradoiros de Navidad con el fin de estimular la creatividad

Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo diciembre

Sandra Rey
22/11/2025 21:49
Presentación de los talleres
Presentación de los talleres
Cedida

La concejal de Promoción Económica organiza, un año más, los obradoiros de Navidad, una propuesta complementaria al programa del municipio para las fiestas y que buscan estimular la creatividad de los vecinos.

Las actividades se llevará a cabo durante el mes de diciembre en la Praza de Abastos, y todas las sesiones serán de 18 a 20 horas. Las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa a través del correo electrónico obradoirosnapobra@gmail.com.

Con el objetivo de que la iniciativa llegue al mayor número de vecinos posible, cada persona podrán anotarse en un único curso y, en caso de inscribirse en más, pasará a estar en la lista de espera.

Los primeros obradoiros serás los días 1 y 3 de diciembre, donde los participantes hará su propio Rudolf de tela. La siguiente propuesta, los días 10, 11 y 12, el público asistente aprenderá paso a paso a confeccionar guirnaldas y a preparar una mesas de Navidad con elementos decorativos. Las últimas actividades –13, 14, 17, 18 y 19 de diciembre– serán los talleres de elaboración de sobremesas como galletas, cupcakes o minitortas.

Te puede interesar

El ideal gallego

El BNG de Rianxo lleva al Pleno una moción para pedir la creación del PAC de tarde
Sandra Rey
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo solicita que se corrija el cobro de la tasa de utilización de espacios públicos
Sandra Rey
Inauguración de la muestra

La octava edición de la muestra de cine internacional ‘Mares da fin do mundo’ aterriza en Rianxo
Sandra Rey
Acto de inauguración de las Xornadas

Rianxo celebra las XIII Xornadas de Construcción Naval en Madeira
Sandra Rey