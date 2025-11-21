La Fiscalía reclama 18 años y cuatro meses de cárcel para un barbanzano por un concurso de delitos relacionados con la violencia doméstica

El juicio oral, para el que la Fiscalía solicitó su celebración a puerta cerrada, fue señalado para este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña

Un barbanzano deberá sentarse este próximo lunes, 24 de noviembre, a partir de las diez menos cuarto de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un concurso de delitos relacionados con la violencia doméstica, y solicita que dicha vista oral se celebre a puerta cerrada de conformidad con lo previsto la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Estatuto de la Victima del Delito. El Ministerio Público le pide al procesado un total de 18 años y cuatro meses de prisión, así como medidas como prohibición de acercarse a menos de 300 metros lineales de la víctima y de comunicarse con ella durante varios años y también libertad vigilada durante ocho años, entre otras.

El Ministerio Público le atribuye un delito continuado de agresión sexual, otro de maltrato habitual con la específica agravación de domicilio común, otro de carácter leve de injurias y vejaciones injustas, otros dos de menoscabo físico o lesión de menor gravedad o golpear o maltratar de obra a otro sin causar lesión -contemplado en el artículo 153 del Código Penal-, y uno continuado de amenazas. Y precisa que concurre como agravante la circunstancia de razones de género en los delitos continuados de amenazas y de agresión sexual.

Peticiones concretas

Por el delito continuado de agresión sexual le solicita una condena de doce años de prisión, libertad vigilada durante ocho años, inhabilitación especial para empleo o cargo público, ejercicio de profesión u oficio durante seis años; mientras que por el de maltrato habitual le reclama dos años y nueve meses de prisión, prohibición de acercarse a menos de 300 metros al domicilio de la víctima, su lugar de trabajo, aunque la víctima no esté presente en esos lugares, y a cualquier lugar frecuentado por la misma, y de comunicarse con ella durante 7 años, y la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses, y la pérdida de vigencia de la licencia.

Además, por el delito continuado de amenazas le solicita la pena de tres años de prisión, prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante cuatro años; por cada uno de los dos delitos contemplados en el artículo 153 del Código Penal le pide siete meses de prisión y prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años; y por el delito continuado de injurias y vejaciones injustas solicita la pena de 25 días de localización permanente prohibición de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con ella durante 6 meses.

Además, la Fiscalía reclama que el acusado deberá indemnizar a la víctima por todos los daños y perjuicios con 40.000 euros, así como la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos ocasionados al Sergas y al CIM por la atención médica y atención psicológica prestada.