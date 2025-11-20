Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La operación antidroga ‘Saona’ se salda con otro detenido tras los registros en O Carballal, de Palmeira, y en A Casanova, de O Xobre

La cifra de arrestados en la fase de explotación de la investigación policial se eleva a 16 personas, con 12 ingresados en prisión y hoy pasan a disposición judicial en Muros los dos últimos detenidos

Chechu López
20/11/2025 07:20
La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de coca
La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de cocaína decomisados a mediados de septiembre pasado en A Pobra durante la operación antidroga 'Saona'

La cifra de detenidos en la operación antidroga ‘Saona’, que permitió el decomiso de un alijo de 3.650 kilos de cocaína, que ha supuesto el más importante del año en la Europa continental, se eleva a 16 tras el desarrollo de uno de los considerados como últimos coletazos de su fase de explotación. Fue como consecuencia de las investigaciones practicadas y de las dos entradas y registros con autorización judicial que se llevaron a cabo entre las seis de la madrugada y las diez de la mañana de este martes en una casa del lugar de O Carballal, en la parroquia ribeirense de Palmeira, y un piso de A Casanova, en la parroquia pobrense de O Xobre, y que se acabaron saldando con dos arrestos. 

Está previsto que ambos pasen hoy a disposición de la titular de la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Muros, que instruye el caso, sobre el que decretó el secreto de las actuaciones. La jueza tomará una decisión sobre la situación en la que quedan ambos, después de que con anterioridad ordenó el ingreso en prisión de 12 de los otros 14 detenidos, entre los que figuran los tres sudamericanos que arrestó la Policía Local pobrense y el pobrense José Manuel Romero Cameán ‘O Rochas’, de unos 45 años, y al que los investigadores sitúa en la cabeza de la presunta organización criminal.

Te puede interesar

Un viandante se detuvo a ver el cartel de la campaña ‘Mercanavila’ que exhibe un establecimiento de Boiro

El comercio de Ribeira se ve perjudicado y discriminado por los bonos ‘Mercanavila’
Chechu López
Noel durante un partido en Burgáns

Noel Chaves: “Fue un acierto venir al Cambados. Con confianza, las cosas salen”
Gonzalo Sánchez
Uno de los dos coches que se vieron implicados en el accidente de tráfico fue un Peugeot 2027, que quedó en medio de la calzada de la AC-302

Dos conductoras resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico registrados en la AG-11 en Asados y en la AC-302 en A Tomada
Chechu López
El ideal gallego

Meis licitará la gestión de la Escola Infantil por dos anualidades y más de 400.000 euros
A. Louro