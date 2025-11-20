La operación antidroga ‘Saona’ se salda con otro detenido tras los registros en O Carballal, de Palmeira, y en A Casanova, de O Xobre

La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de cocaína decomisados a mediados de septiembre pasado en A Pobra durante la operación antidroga 'Saona'

La cifra de detenidos en la operación antidroga ‘Saona’, que permitió el decomiso de un alijo de 3.650 kilos de cocaína, que ha supuesto el más importante del año en la Europa continental, se eleva a 16 tras el desarrollo de uno de los considerados como últimos coletazos de su fase de explotación. Fue como consecuencia de las investigaciones practicadas y de las dos entradas y registros con autorización judicial que se llevaron a cabo entre las seis de la madrugada y las diez de la mañana de este martes en una casa del lugar de O Carballal, en la parroquia ribeirense de Palmeira, y un piso de A Casanova, en la parroquia pobrense de O Xobre, y que se acabaron saldando con dos arrestos.

Está previsto que ambos pasen hoy a disposición de la titular de la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Muros, que instruye el caso, sobre el que decretó el secreto de las actuaciones. La jueza tomará una decisión sobre la situación en la que quedan ambos, después de que con anterioridad ordenó el ingreso en prisión de 12 de los otros 14 detenidos, entre los que figuran los tres sudamericanos que arrestó la Policía Local pobrense y el pobrense José Manuel Romero Cameán ‘O Rochas’, de unos 45 años, y al que los investigadores sitúa en la cabeza de la presunta organización criminal.