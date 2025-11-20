La jueza deja en libertad a los dos últimos detenidos en relación con el alijo de 3.650 kilos de cocaína decomisado en septiembre en A Pobra

Parte del alijo de cocaína quedó esparcido por una carretera en A Devesa tras volcar el remolque en el que eran transportados los fardos durante una persecución policial

La jueza de la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Muros decretó la puesta en libertad de los dos individuos detenidos en la jornada del martes dentro de la fase de explotación de la operación antidroga 'Saona', en la que se decomisó en A Pobra un alijo de 3.650 kilos de cocaína, y que se saldó con dieciséis detenidos, de los que una docena ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), estos dos arrestados están investigados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La Fiscalía no interesó el ingreso en prisión de los dos varones que fueron puestos esta mañana a disposición judicial. Sin embargo, la jueza muradana les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.