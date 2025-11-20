Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La jueza deja en libertad a los dos últimos detenidos en relación con el alijo de 3.650 kilos de cocaína decomisado en septiembre en A Pobra

Están investigados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, se les retira el pasaporte y se les obliga a comparecer semanalmente en el juzgado

Chechu López
20/11/2025 15:09
Parte del alijo de cocaína quedó esparcido por una carretera en A Devesa tras volcar el remolque en el que eran transportados los fardos durante una persecución policial
Parte del alijo de cocaína quedó esparcido por una carretera en A Devesa tras volcar el remolque en el que eran transportados los fardos durante una persecución policial

La jueza de la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Muros decretó la puesta en libertad de los dos individuos detenidos en la jornada del martes dentro de la fase de explotación de la operación antidroga 'Saona', en la que se decomisó en A Pobra un alijo de 3.650 kilos de cocaína, y que se saldó con dieciséis detenidos, de los que una docena ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), estos dos arrestados están investigados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La Fiscalía no interesó el ingreso en prisión de los dos varones que fueron puestos esta mañana a disposición judicial. Sin embargo, la jueza muradana les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. 

Te puede interesar

ANPA de Rubiáns

Esperanza en la ANPA de Rubiáns tras la reunión con Mobilidade
Olalla Bouza
Pesca de lamprea en el río ulla, en Pontecesures

Medio Ambiente abre el plazo para solicitar el permiso de pesca de lamprea esta temporada
Fátima Pérez
El párroco Alfonso Mera, la concejala Ana Barreiro, la alcaldesa María Sampedro, Tania Fuegho, de Mimarte, y Manuel Mirás, de Cáritas Ribeira, presentaron el cartel de la gala

Cáritas Ribeira programó para el 13 de diciembre su Gala de Nadal de carácter solidario y que volverá a contar con la música y el humor de Mimarte
Chechu López
Juan Fajardo, de EU, en un pleno de Vilagarcía

EU muestra su rechazo a la planta de betún del Puerto y alerta de "efectos perxudiciais para a Ría"
Fátima Frieiro