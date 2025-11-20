El comercio de Ribeira se ve perjudicado y discriminado por los bonos ‘Mercanavila’

Un viandante se detuvo a ver el cartel de la campaña ‘Mercanavila’ que exhibe un establecimiento de Boiro Chechu Río

La Asociación de Empresarios de Ribeira y el Gobierno local de la capital barbanzana han hecho público su malestar en relación con la campaña de bonos ‘Mercanavila’, impulsada por la Diputación de A Coruña, por considerar que perjudica y va en detrimento del comercio de proximidad de la localidad, y ofrecieron sus argumentos para defender sus posturas. El primer en salir a la palestra fue el presidente de la patronal local, Francisco Martínez, que hizo pública la discrepancia de su entidad con respecto a la limitación de 20.000 habitantes de las localidades para las que se pueden emitir los bonos para el comercio y que imposibilita que los comercios ribeirenses se puedan ver beneficiados de ella.

Martínez Gude, que aclara que ese malestar ya se lo trasladó al presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, relata que, “al disponer de ellos en los pueblos limítrofes, como A Pobra, Boiro y Porto do Son, y dada la cercanía que tienen al nuestro, provocó que muchos ribeirenses se desplazasen a esas localidades a efectuar sus compras, en detrimento de nuestros comerciantes, que durante unos días vieron sus establecimientos vacíos, sin afluencia de clientes”, puntualizó.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, que precisa que están totalmente de acuerdo en que se pongan a disposición del público ese tipo de bonos, al repercutir en el desarrollo económico de los pequeños comercios, llama la atención de Formoso para solicitarle que, en el caso de que se vuelvan a lanzar ese tipo de bonos en el futuro, “se hagan sin limitación de habitantes o que, en caso contrario, si consideran que deben ser sólo para los ayuntamientos más pequeños, “orquesten alguna medida para que únicamente puedan beneficiarse de esos bonos las personas censadas en esos municipios, y de esa manera se cumpla el objetivo que quieren alcanzar sin perjudicar a los municipios vecinos de mayor entidad”.

Francisco Martínez precisa que la observación que le hizo al presidente de la Diputación de A Coruña es “desde la más sincera disposición a colaborar y entender el espíritu de estas acciones”, y espera que sea tenida en cuenta y que “el beneficio de unos no vaya en perjuicio de otros”.

Reacción municipal

Poco después fue la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, la que se sumó en su crítica a que la Diputación de A Coruña no tuvo en cuenta a los municipios de más de 20.000 habitantes para la campaña de dinamización comercial ‘Mercanavila’. En este sentido, la primera edila advirtió que “aínda queda crédito dispoñible dos 6 millóns de euros dos que foi dotado o programa. Xa advertimos que o orzamento non se ía dar gastado e agora vemos como os alcaldes de Boiro e Noia solicitan que se prorrogue a campaña”.

De hecho, la institución provincial ya comunicó que, en respuesta a las peticiones de varios ayuntamientos y de la Federación Galega de Comercio, decidió ampliar hasta el 3 de diciembre la vigencia de los bonos de ese programa debido a la “elevada demanda e o éxito de participación”, manteniendo el referido límite de habitantes.

Ahondando en sus palabras, la regidora local considera que “esta medida discrimina aos negocios de Ribeira, simplemente por ser un concello que supera o límite de habitantes establecido pola Deputación Provincial”, pero advierte que “o noso tecido comercial tamén é, en gran parte, pequeno comercio e tense que enfrontar tódolos días ao reto de estar ao fronte dunha pequena superficie, especialmente, agora que estamos no outono-inverno e baixan considerablemente as vendas, exceptuando no Nadal”.

Sampedro Fernández añadió a todo eso que, “por esta mesma razón, non pode ser que haxa municipios limítrofes que estean gozando desta vantaxe, excluíndo aos nosos comerciantes. Xa se nos tiña que ter incluído dende o inicio da campaña”. Por todo ello, anuncia que desde el Ayuntamiento de Ribeira se remitirá una carta formal a la Diputación de A Coruña solicitando que también se tenga en cuenta al tejido comercial de localidades con más de 20.000 habitantes en una posible prórroga.

Mejores resultados

La Diputación de A Coruña indica que O Barbanza, con tres municipios participantes en ‘Mercanavila’, como son Boiro, A Pobra y Rianxo, destaca como una de las comarcas de la provincia con mejores resultados en la ejecución de ese programa provincial de apoyo al comercio local en las localidades con menos de menos de 20.000 habitantes. Según el estado de ventas, a su cierre en la jornada de ayer, entre las tres localidades representan el 14,09% del total de las realizadas en toda la provincia, con un total de vendas 1.353.789 euros y 293.970 euros en descuentos.

La institución provincial señala que destaca especialmente Boiro que, con 67 negocios adheridos a la campaña, consiguió un volumen total de ventas de 830.498 euros, lo que representa el 8,33% del conjunto de las registradas en el ámbito provincial, en el momento de elaborar el último informe. Además, en total se registraron 14.363 operaciones comerciales en la villa boirense, con un importe en descuentos realizados de 173.480 euros. Esos datos sitúan a Boiro como segunda en el ranking, pues sólo la supera Noia, con el 9,63% de las ventas, con 987.973 euros en 16.604 operaciones y 208.175 euros en la aplicación de descuentos con los bonos.

Por su parte, A Pobra, con 28 comercios adscritos a la campaña ‘Mercanavila’, sumó 323.191 en ventas, lo que equivale al 3,53% del total provincial, con 2.424 operaciones registradas y 75.085 euros en descuentos con los bonos. Y Rianxo, con una veintena de comercios adheridos a la misma iniciativa, alcanzó unas ventas totales de 200.099 euros, equivalentes al 2,23% de toda la provincia coruñesa, con 3.843 ventas registradas y 45.405 euros en descuentos gracias ala aplicación de los bonos.

Mayor actividad

Estos resultados sitúan a O Barbanza como una de las comarcas con mayor actividad comercial dentro de dicho programa, destacando “polo seu dinamismo económico e pola resposta positiva da súa cidadanía”, precisan desde la institución provincial promotora de la iniciativa. Desde la Diputación precisan que este programa, que abarca a municipios de menos de 20.000 habitantes de toda la provincia, coruñesa, “moitos deles con características demográficas e económicas semellantes, polo que os datos acadados por Boiro, Rianxo e A Pobra reflicten un alto grao de mobilización comercial e social, e unha implicación activa do tecido empresarial local”.

Igualmente, desde la Administración presidida por Valentín González Formoso destacan que las cifras registradas por esas tres localidades barbanzana ponen de manifiesto la capacidad que tienen para impulsar el consumo de proximidad, reforzar el comercio retallista y contribuir a la dinamización económica en el contexto rural y de transición económica. “Esta comarca consolida a súa posición coma referente provincial na posta en marcha e aproveitamento deste tipo de iniciativas, demostrando unha xestión eficaz na adhesión de comercios e unha excelente resposta cidadá, en plena sintonía co espírito do programa promovido pola Deputación da Coruña”, subrayaron.

González Formoso explicó que desde el lanzamiento de ‘Mercanavila’ el pasado 20 de octubre, esta iniciativa, a la que están adheridos 1.188 establecimientos de un total de 65 municipios, superó “con creces” las previsiones iniciales, registrándose cerca de 80.000 bonos descargados, un total de 172.485 operaciones de compra realizadas, un volumen de ventas de 9.609.607 euros, y ya se aplicaron 2.128.530 euros en bonos descuento, “xerando un impacto directo na dinamización comercial e no mantemento do emprego local", subrayó.