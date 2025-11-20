Dos conductoras resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico registrados en la AG-11 en Asados y en la AC-302 en A Tomada

Un Peugeot 207 se vio implicado en una colisión por alcance en la AC-302 Chechu Río

Dos conductoras resultaron heridas de diversa consideración en dos accidentes de tráfico registrados en el carril en dirección hacia Moldes de la carretera AC-302, a la altura del kilómetro 2, en el lugar pobrense de A Tomada, y en la calzada hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, en el kilómetro 16, en las conocidas como curvas de Vilas, en la parroquia rianxeira de Asados. En este último, que ocurrió poco antes de las seis y media de la tarde, se produjo una salida de vía de un Opel Corsa, que impactó contra la mediana de hormigón, quedando en medio de la calzada. Un motorista que se detuvo informó de que la víctima parecía inconsciente.

Con la información facilitada, los gestores del 112 dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo, medicalizada con el equipo sanitario del PAC de la localidad que, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias, atendió a la víctima, a la que se inmovilizó e introdujo en el vehículo asistencial, donde la estuvieron asistiendo. Posteriormente, fue llevada hasta Padrón -acompañada por una patrulla de la Policía Local-, donde la recogió una UVI Móvil, que la llevó hasta el Clínico de Santiago de Compostela, para que reciba una atención médica más exhaustiva y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 también se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado; a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la Policía Local de Rianxo y a la agrupación rianxeira de voluntarios de Protección Civil, que se desplazaron al lugar del siniestro para intervenir. También acudieron hasta el accidente operarios de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizaron el tramo donde se registró ese suceso y se habilitó una zona para que el resto de vehículos pudieran seguir circulando.

Choque por alcance

Por otro lado, la conductora de un Peugeot 207 resultó herida en una colisión por alcance registrado a las 7.20 horas de ayer en el referido vial entre A Pobra y Xenxides. Al parecer, el siniestro se debido a una colisión por alcance en el que se vieron implicados el coche referido y un Opel Corsa, cuyo conductor resultó ileso, cuando ambos vehículos circulaban en dirección hacia el lugar de Moldes. El 112 dio traslado del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que instruye el atestado.

También se dio aviso a los Bomberos de Ribeira que se movilizaron hasta el lugar del accidente de tráfico y que, junto con los anteriores agentes, se encargaron de regular la circulación rodada, dando paso alternativo por la parte libre de la calzada. También se desplazó una ambulancia de SVB del 061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, que se quejaba de dolor en la espalda y en las cervicales y que, tras procederse a su inmovilización, fue llevada al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.