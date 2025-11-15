Una concentración ante el centro de salud de A Pobra hace pública la delicada situación de la Atención Primaria en toda la comarca de O Barbanza

Delante del centro de salud de A Pobra se volvieron a concentrar decenas de personas para reclamar más médicos y que el PAC empiece a funcionar a las tres de la tarde

"A situación da Sanidade Pública no Barbanza converteuse dende hai tempo nun suma e segue de, cada vez, máis problemas para os seus usuarios e de máis recortes, sobre todo no referido aos recursos humanos, que non permite manter unha calidade asistencial acaída nin de calidade". Con estas palabras arrancó la lectura del manifiesto en una nueva concentración de los viernes delante del centro de salud de A Pobra para denunciar la falta de médicos y reclamar que el PAC comience a funcionar a partir de las tres de la tarde.

Ante la situación en la comarca, se hizo referencia a la "eterna" falta de personal facultativo en el centro de salud de Ribeira y a las "deficiencias continuadas" de los consultorios periféricos de Palmeira, Corrubedo y Aguiño, a los que se añadió la "mingua de servizo" también en el de Rianxo y ahora en el de A Pobra, "onde históricamente o PAC só funciona os días laborais de 22.00 a 8.00 horas, os sábados de 15.00 a 8.00 e os domingos e festivos ás 24 horas".

Urgencias de tarde

Se aprovechó este acto de protesta para recordar que durante años fue el personal que estaba trabajando de tarde quien asumía las urgencias pese a que no le correspondía, "xa que interfiren no normal funcionamento da consulta programada", se precisó. Pero, se especificó que actualmente as urgencias de tarde de los días laborables son derivadas al PAC de Ribeira, "obrigando á poboación a desprazarse". Por ello, se indicó que resulta "incongruente" que el PAC de A Pobra no funcione en horario vespertino, sobre todo "cando de forma habitual o número de urxencias é maior que no horario de noite".

Además, se señaló que desde hace semanas trabajan cinco de los seis médicos de cabecera con los que contaban habitualmente, "sen esquecer que dende hai máis dun ano temos seis médicos de familia e seis enfermeiras de adultos, porque a Consellería de Sanidade fixo desaparecer unha praza de Medicina de Familia e unha de Enfermería, que xa nin se ofertan no concurso de traslados", se agregó.

Fue por eso por lo que se incidió en eu que "seguimos aquí hoxe a pesar da choiva", porque exigen que el PAC de A Pobra funcione como los de otras localidades, así como la cobertura de las siete plazas de Medicina de Familia y las otras siete de Enfermería de adultos. La lectura del manifiesto concluyó con un "aquí seguiremos todos os venres reclamando estas medidas que de xustiza nos corresponden".

Protesta retomada

Decenas de personas retomaron con una concentración delante del consultorio periférico de Aguiño para protestar por la nueva falta de una médica

Por otro lado, después de la concentración del jueves delante del centro de salud de Ribeira, a las once y media de la mañana de ayer se volvieron a sacar las pancartas a la calle para retomar las movilizaciones a las puertas del consultorio periférico de Aguiño con una acción de protesta similar, para denunciar que desde hace un mes se repite la situación vivida en verano, pues sólo está en activo una de las dos médicas de familia destinadas en dicho servicio.

Según se indicó en esta concentración, esa situación está acarreando que se estén disparando los tiempos de espera para obtener una cita para una consulta en el cupo que no cuenta con una médica trabajando, y que, en estos momentos, hay pacientes que tienen que aguardar más de un mes para ser vistos por un facultativo, según detalló Marián Rodríguez Blanco, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.