Las compañías Xarope Tulú y Galeatro escenificarán esta tarde en el auditorio de Rianxo la obra teatral ‘Berenguela na gaiola’

La sala ‘Arcos Moldes’ del auditorio de Rianxo dará cabida a partir de las siete de esta tarde a la escenificación de la obra ‘Berenguela na gaiola’ de Xarope Tulú y Galeatro, dirigida por Paula Carballeira, que está basada en la obra del mismo título de Manuel María-fue la representación teatral ganadora de la cuarta edición del certamen de proyectos teatral en homenaje al escritor chairego- y tiene una duración de 50 minutos.

Esta función está destinada a un público familiar, a partir de seis años y se enmarca en el programa de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del patio de butacas, y las invitaciones -un máximo de dos por persona- se podrán retirar en la taquilla de la referida instalación municipal desde una hora antes del inicio de la representación.

Día completo

Por otro lado, la asamblea local de Cruz Roja de Boiro, con colaboración municipal, celebrará hoy un magosto comunitario en la Praza da Terceira Idade. Las actividades arrancarán a las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde se desarrollará en ese mismo espacio el Mercado Ecolóxico con puestos de alimentación y artesanía, como ocurre los segundos y cuartos sábados de cada mes.

La programación de este evento popular continuará a partir de las doce del mediodía, cuando actuará el Mago Teto, y desde las 13.00 horas tendrá lugar una sesión vermú, seguida de una comida popular. A las 16.00 saldrá la ruta ‘Paseo de Jane: Camiño Real’ y desde las 17.00 se desarrollará el magosto-serán con Xilbarbeira, Os da Boina, Aroña y Mar de Cabo.