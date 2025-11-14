Dos conductoras resultan heridas en sendos accidentes de tráfico registrados en viales a su paso por O Pazo y Asados, en Rianxo

El siniestro registrado a primera hora de la mañana de ayer en el kilómetro 31 de la AG-11 se saldó sin heridos Chechu Río

Dos mujeres resultaron heridas en tres accidentes de tráfico registrados entre última hora de la tarde del miércoles y la primera de la mañana de ayer. En uno de ellos, que consistió en una salida de vía por el margen derecho y colisión contra el guardarraíl, tuvo lugar poco antes de las siete de la madrugada del jueves en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 17, en la parroquia rianxeira de Asados, una conductora de 48 años, M.C.R.V., sufrió algunas lesiones.

Fue la propia automovilista quien contactó con el 112 Galicia para comunicar lo sucedido e indicó que tenía dolor en un brazo. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima y seguidamente la trasladó al Clínico de Santiago. También acudieron personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizó el accidente debido a que el coche ocupaba parcialmente la calzada, y la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro.

Posmarcos

Por otro lado, la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 31, en la parroquia pobrense de Posmarcos, antes de llegar a la salida de A Mercé, fue escenario poco antes de las ocho y media de la mañana de ayer de otro accidente de circulación. Se debió también a una salida de vía de un Nissan Primera por el margen derecho. En un primer momento, ese coche impactó contra el guardarraíl, para luego salir rebotado contra la mediana de hormigón y regresó al arcén del lado del primer impacto.

Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia para comunicar lo ocurrido, precisando que la conductora estaba nerviosa. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado; voluntarios de la agrupación de Protección Civil y una patrulla de la Policía Local, ambos de la localidad pobrense, la dotación de guardia del parque de Bomberos de Ribeira y personal de mantenimiento de la AG-11. Desde el 112 también se dio traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero sus servicios fueron anulados al no precisar asistencia La conductora.

Alcance

Y, a las 19.52 horas del miércoles, una conductora resultó herida en un accidente de tráfico en la carretera provincial DP-7202, a la altura del kilómetro 1, en el lugar de O Pazo, frente al bar 'A Lareira', en Rianxo. Al parecer, el siniestro se produjo debido a la colisión por alcance entre un coche y una furgoneta y la conductora del primero presentaba lesiones y el alertante solicitó la movilización de equipos sanitarios. Acudieron Policía Local y Protección Civil de Rianxo, Bomberos de Boiro, y Guardia Civil de Tráfico de Santiago y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con una ambulancia asistencial.

El personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que trasladó al centro de salud rianxeiro, donde recibió el alta tras su exploración. Los Bomberos boirenses procedieron a la limpieza de la calzada, mientras que la patrulla compostelana de la Guardia Civil de Tráfico se encarga de instruir el correspondiente atestado.