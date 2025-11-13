Trasladada al Clínico de Santiago una conductora herida en un accidente de tráfico registrado en la Autovía do Barbanza, a su paso por Asados

Un Nissan Primera se salió de la vía en la calzada hacia Padrón de la AG-11, a la altura del kilómetro 31, e impactó contra el guardarraíl y la mediana de hormigón hasta detenerse en el arcén derecho Chechu Río

Una conductora de 48 años, cuya identidad responde a las iniciales M.C.R.V., resultó herida en un accidente de tráfico registrado poco antes de las siete de esta madrugada en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 17, a su paso por la parroquia de Asados, en Rianxo. Al parecer, el siniestro se debió a una salida de vía de un vehículo por el margen derecho y posterior colisión contra el guardarraíl.

Fue la propia conductora la que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido e indicó que tenía dolor en un brazo. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Desde este servicio asistencial se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima y seguidamente la trasladó al área de Urxencias del Clínico de Santiago de Compostela. También acudieron personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizó el accidente de circulación debido a que el coche ocupaba parcialmente la calzada, y la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro.

Por otro lado, la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 31, antes de llegar a la salida de A Mercé, fue escenario poco antes de las ocho y media de esta mañana de otro accidente de circulación, también por una salida de vía de un Nissan Primera por el margen derecho. En un primer momento, ese coche impactó contra el guardarraíl, para seguidamente salir rebotado contra la mediana de hormigón y regresó al arcén del lado del primer impacto.

Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia para comunicar lo ocurrido, precisando que la conductora estaba nerviosa. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado; voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, una patrulla de la Policía Local pobrense, la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11. Desde el 112 también se dio traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero sus servicios finalmente fueron anulados al no precisar asistencia la conductora.