La última edición del Programa Integrado de Emprego de Amicos alcanzó un 73% de inserción laboral de sus participantes

El desarrolló del PIE impulsado por Amicos está enfocado hacia el empleo en empresas de diferentes sectores de la zona, como el conservero

La asociación Amicos organiza una nueva edición del Programa Integrado de Emprego (PIE) con una oferta de cien plazas dirigidas a desempleados con o sin discapacidad. La iniciativa, que se desarrollará durante un año, estará enfocada a los sectores del comercio, atención a la clientela, administración, ocio y tiempo libre, así como función de almacén, tanto en industria como en el comercio. Los interesadas en participar en esta propuesta pueden inscribirse hasta el día 19 de diciembre enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico programaintegrado@amicos.org o llamando a los números de teléfono de contacto 672 745 058 y 672 745 052. Los PIE, como el que impulsa la entidad presidida por Esther Vidal, están financiados por la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y los participantes podrán percibir una ayuda de diez euros diarios por cada acción en la que intervengan, además de que esta iniciativa cuenta con medidas para facilitar la conciliación familiar.

Este programa ofrecerá a los participantes información, orientación y asesoramiento en la búsqueda de trabajo y, además, los beneficiarios recibirán formación y apoyo sobre dudas técnicas, talleres, consejos en habilidades sociolaborales o sobre movilidad laboral, así como prospección empresarial y prácticas profesionales no laborales en empresas del sector conservero, como el Grupo Jealsa; de distribución alimentaria, como Vegalsa-Eroski o Gadisa, o en pequeños y medianos comercios de O Barbanza.

Este tipo de iniciativas persiguen el objetivo de la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral de los desempleados mediante la combinación de acciones formativas prácticas no laborales y mediación con las empresas. Con este objetivo, el PIE se dirige concretamente a personas en situación de desempleo con discapacidad y en risco de exclusión social; beneficiarias del tramo de inserción de la Risga, parados de larga duración y mujeres en situación de desempleo. Un año más, este programa impulsado por Amicos abarcará los cuatro municipios que confirman la comarca barbanzana -Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianzo-, además de Porto do Son, Lousame y Noia. Así, desde Amicos recuerdan que esta iniciativa ofrece un centenar de plazas “nas que se diseñará un itinerario formativo personalizado para cada participante”, precisó.

Compromiso

Si bien los PIE contemplan el compromiso de lograr como mínimo una inserción laboral del 35% de los participantes, por lo general suelen superar ese porcentaje, alcanzado una media del 46%, aunque en el caso de Amicos ese dato se elevó hasta el 73% de inserción en la pasada anualidad, según informaron desde la entidad. Además, en las tres ediciones anteriores, de las 500 personas atendidas por el equipo de empleo de la asociación, alrededor de 320 consiguieron trabajo a raíz del programa.

El coordinador del área de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, Keltoi Cameán, destaca que esos datos son posibles “grazas á bagaxe dunha rede con máis de 15 orientadores laborais e ao desenvolvemento de varios programas de emprego na zona, dende a entidade optamos por itinerarios con alta taxa de empregabilidade na comarca”. Por su parte, el gerente de la inmobiliaria Miraben, Fernando Casás, destaca que “cando decidimos colaborar co Programa Integrado de Emprego de Amicos fixémolo coa idea de aportar o noso gran de area ofrecendo unha oportunidade de formación a unha persoa que o necesitase, pero a experiencia superou todas as expectativas. Atopamos a alguén con moito talento, implicación e ganas de aprender. O resultado foi tan positivo que, rematadas as prácticas, decidimos incorporala ao noso equipo. Hoxe é unha peza fundamental”.