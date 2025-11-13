Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La borrasca 'Claudia' deja pequeñas incidencias en O Barbanza, a pesar de las intensas lluvias y fuertes rachas de viento

La formación de balsas de agua en viales y alcantarillados desbordados, junto con la caída de árboles o de un poste de telefonía, fueron las principales intervenciones de los servicios de emergencias

Chechu López
13/11/2025 06:15
La dotación de guardia del GAEM ribeirense acudió a la retirada de un árbol que cayó sobre una pista, que la cortaba en su práctica totalidad
La dotación de guardia del GAEM ribeirense acudió a la retirada de un árbol que cayó sobre una pista, que la cortaba en su práctica totalidad
Cedida

El paso de la borrasca 'Claudia' por O Barbanza, donde se decretó el estado de preemergencia por alerta naranja, ha dejado pequeñas incidencias, a pesar de las intensas y continuas lluvias durante toda la jornada, que llegaron a rondar los seis litros por metros cuadrado, como se registró en la estación de Meteogalicia en O Fieitoso, en Rianxo, o las fuertes rachas de viento que azotaron a los cuatro municipios que conforman la comarca, llegando a rondarse los 45 kilómetros en algún momento, tal y como se registraron el la isla de Sálvora.

, pero Desde el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira indicaron que durante la mañana de ayer recibieron varios avisos. En concreto, tuvieron que acudir a eliminar la balsas de agua que se generaron en varios viales en los que se suele acumular gran cantidad de agua, como en la carretera comarcal AC-305, a la altura de la curva de la antigua discoteca 'Hesta Kurba', en As Saíñas, así como en el vial hacia Corrubedo, a la altura del río Arlés y en el lugar de Bretal, o en la explanada exterior del colegio de Olveira, entre otras. 

Igualmente, en el GAEM ribeirense recibieron un aviso por la caída de un árbol que bloqueaba casi en su totalidad un tramo de la pista, y que procedieron a retirar. También se alertó de la caída de una piedra caída sobre la carretera que comunica Palmeira con el lugar de Moldes, pero al llegar al sitio no había nada, por lo que se cree que pudo haberla retirado alguien antes. También estuvieron comprobando las tapas de alcantarilla que se suelen levantar cuando se registran copiosas precipitaciones y rejillas que se obstruyen con residuos arrastrados por las escorrentías.

Poste telefónico caído

Por su parte, la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira fueron movilizados en la noche del martes tras alertarse sobre la caída de un poste de madera del tendido telefónico en Palmeira. Cuando sus efectivos llegaron al lugar pudieron comprobar que esa instalación tenía suministro eléctrico, por lo que se requirió la intervención de la empresa encargada del mantenimiento de esos equipos y que procedieron a la reparación de esa incidencia.

En A Pobra también se generaron balsas de agua en los lugares habituales, como fue el caso de la carretera de titularidad autonómica AC-305, a la altura de la gasolinera, y también entró agua en algunos bajos de edificios, según informaron desde la Policía Local. Y en Rianxo, los voluntarios de Protección Civil estuvieron desarrollando una labor preventiva y de vigilancia durante toda la jornada por los posibles efectos que pudiera causar el temporal de lluvia y viento, y con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, con una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. En este caso, las incidencias más reseñables tuvieron que ver con la formación de balsas de agua en viales, como en la zona de Rinlo, entre otras.

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo intervino para eliminar las balsas de agua que se formaron en algunos viales del municipio
La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo intervino para eliminar las balsas de agua que se formaron en algunos viales del municipio

Te puede interesar

La actuación afecta a cuatro ramales que suman un total de 421 metros lineales y que carecen de red de saneamiento para la recogida de aguas fecales

Presupuestada en 84.500 euros la ampliación de la red de alcantarillado en Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros
Chechu López
Miguel Piqueras es el nuevo coordinador local de Unión de Ciudadanos Independientes-UCIN Boiro

El partido político Unión de Ciudadanos Independientes elige a Miguel Piqueras como su coordinador local en Boiro
Chechu López
Un Fiat Punto se salió de la vía e impactó contra el guardarraíl en el kilómetro 3 de la carretera provincial DP-7301, a la altura del lugar ribeirense de Cruxeiras

Heridos dos conductores en sendas salidas de vía registradas en la carretera DP-7301 en Ribeira y en la AG-11 a su paso por Boiro
Chechu López
Francisco Muñiz, director técnico y pedagógico del Taller Alecrín, será el responsable de impartir esos talleres hasta finales de junio de 2026

Programados en Ribeira un total de cuatro talleres de baile social y linedance para adultos en los niveles de iniciación e intermedio
Chechu López