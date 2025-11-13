La borrasca 'Claudia' deja pequeñas incidencias en O Barbanza, a pesar de las intensas lluvias y fuertes rachas de viento

La dotación de guardia del GAEM ribeirense acudió a la retirada de un árbol que cayó sobre una pista, que la cortaba en su práctica totalidad Cedida

El paso de la borrasca 'Claudia' por O Barbanza, donde se decretó el estado de preemergencia por alerta naranja, ha dejado pequeñas incidencias, a pesar de las intensas y continuas lluvias durante toda la jornada, que llegaron a rondar los seis litros por metros cuadrado, como se registró en la estación de Meteogalicia en O Fieitoso, en Rianxo, o las fuertes rachas de viento que azotaron a los cuatro municipios que conforman la comarca, llegando a rondarse los 45 kilómetros en algún momento, tal y como se registraron el la isla de Sálvora.

Desde el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira indicaron que durante la mañana de ayer recibieron varios avisos. En concreto, tuvieron que acudir a eliminar la balsas de agua que se generaron en varios viales en los que se suele acumular gran cantidad de agua, como en la carretera comarcal AC-305, a la altura de la curva de la antigua discoteca 'Hesta Kurba', en As Saíñas, así como en el vial hacia Corrubedo, a la altura del río Arlés y en el lugar de Bretal, o en la explanada exterior del colegio de Olveira, entre otras.

Igualmente, en el GAEM ribeirense recibieron un aviso por la caída de un árbol que bloqueaba casi en su totalidad un tramo de la pista, y que procedieron a retirar. También se alertó de la caída de una piedra caída sobre la carretera que comunica Palmeira con el lugar de Moldes, pero al llegar al sitio no había nada, por lo que se cree que pudo haberla retirado alguien antes. También estuvieron comprobando las tapas de alcantarilla que se suelen levantar cuando se registran copiosas precipitaciones y rejillas que se obstruyen con residuos arrastrados por las escorrentías.

Poste telefónico caído

Por su parte, la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira fueron movilizados en la noche del martes tras alertarse sobre la caída de un poste de madera del tendido telefónico en Palmeira. Cuando sus efectivos llegaron al lugar pudieron comprobar que esa instalación tenía suministro eléctrico, por lo que se requirió la intervención de la empresa encargada del mantenimiento de esos equipos y que procedieron a la reparación de esa incidencia.

En A Pobra también se generaron balsas de agua en los lugares habituales, como fue el caso de la carretera de titularidad autonómica AC-305, a la altura de la gasolinera, y también entró agua en algunos bajos de edificios, según informaron desde la Policía Local. Y en Rianxo, los voluntarios de Protección Civil estuvieron desarrollando una labor preventiva y de vigilancia durante toda la jornada por los posibles efectos que pudiera causar el temporal de lluvia y viento, y con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, con una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. En este caso, las incidencias más reseñables tuvieron que ver con la formación de balsas de agua en viales, como en la zona de Rinlo, entre otras.