Heridos dos conductores en sendas salidas de vía registradas en la carretera DP-7301 en Ribeira y en la AG-11 a su paso por Boiro

Un Fiat Punto se salió de la vía e impactó contra el guardarraíl en el kilómetro 3 de la carretera provincial DP-7301, a la altura del lugar ribeirense de Cruxeiras Chechu Río

Dos conductores resultaron heridos en sendos accidentes de tráfico registrados entre las primeras horas de la noche del martes y de la tarde de ayer en viales que atraviesan por Boiro y de Ribeira. En esta última localidad fue una boirense de 23 años la que sufrió lesiones como consecuencia de una salida de vía del Fiat Punto que conducía de regreso de su trabajo a su domicilio. Ocurrió en torno a las cuatro menos diez de la tarde en la carretera DP-7301, entre las rotondas de los cruces de O Vilar y Xarás, por Frións y San Roque, a la altura del kilómetro 3.

La joven automovilista perdió el control del coche al dar una curva a la izquierda, saliéndose de la calzada por el margen derecho, y acabó impactando contra el guardarraíl y quedó en medio del carril. Fueron varias personas que pasaban por el lugar las que se detuvieron a ayudar a la víctima, a la que le quedó una pierna atrapada, pero una mujer logró liberarla. Trataron de contactar con el 112, pero les resultó imposible pues todos sus gestores estaban ocupados. Por ello, contactaron con la Policía Local y el GAEM, que movilizaron hasta el sitio a dos patrullas y a su dotación de guardia, respectivamente.

Posteriormente, los agentes municipales solicitaron la presencia de una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico, así como los integrantes del GAEM, le prestaron una primera asistencia a la víctima, que se quejaba de dolor en una pierna, costado, pecho y cervicales, y seguidamente la trasladaron al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba atención médica y le hagan pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Igualmente, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que instruye el atestado, y al servicio de grúa, que retiró el coche. Tras esa actuación y la limpieza de la vía se restableció la normalidad en la circulación.

De noche

Por otro lado, el conductor de un Audi A3 resultó herido en un accidente de tráfico registrado poco después de las nueve y media de esta noche en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 22, a su paso por la parroquia boirense de Cespón. Al parecer, el siniestro se debió a una salida de vía por el margen derecho del referido vehículo, que colisionó contra el guardarraíl y la persona que iba a sus mandos, un vecino de A Pobra de mediana edad, se quejaba principalmente de dolor costal.

Fue un particular el que a las 21.35 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona que resultó herida. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y seguidamente trasladó hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza.

Igualmente, acudieron operarios de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizaron el accidente de tráfico y dirigieron la circulación de vehículos por el carril izquierdo que estaba libre. El 112 también solicitó los servicios de los Bomberos de Boiro, que se encargaron de velar por las condiciones de seguridad. De igual modo, en el lugar se personaron la Policía Local y el servicio municipal de Protección Civil.