Heridas dos personas en sendos accidentes de tráfico en la AG-11 en Rianxo y en la Rúa Principal de Boiro

Una ambulancia asistencial del 061 traslado a una mujer que sufrió un atropello en la Rúa Principal de Boiro Chechu Río

Dos personas resultaron heridas de diversa consideración en sendos accidentes de tráfico registrados entre las seis y media de la madrugada y poco después de las ocho de esta mañana. Según informaron desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el primero de ellos se debió a una salida de vía en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 14, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados, mientras que el segundo consistió en un atropello a una mujer en la Rúa Principal, en la confluencia con la intersección con la Rúa Ramón Fernández Mato.

Respecto al siniestro ocurrido en la AG-11, se indicó que fue un particular el que a las 6.31 horas contactó con el 112 para comunicar lo sucedido y, con la información recibida, fue entonces cuando los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del aviso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Este último movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia al conductor de 31 años, C.S.M., que presentaba heridas leves y estaba algo mareado, pero que solicitó el alta voluntaria, por loque no fue trasladado a centro sanitario alguno.

Y sobre el atropello registrado en el referido lugar del casco urbano boirense fue un particular el que a las 8.05 horas contactó con el 112 Galicia para avisar de lo ocurrido. Con la información recibida se movilizó a la Policía Local, que se encargará de instruir el correspondiente atestado, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que igualmente movilizó hasta el lugar del suceso una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó en el lugar una primera asistencia a una mujer a la que supuestamente le pasó una rueda de un coche por encima de un pie, para seguidamente proceder a su traslado en el vehículo sanitario hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.