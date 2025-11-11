Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Heridas dos personas en sendos accidentes de tráfico en la AG-11 en Rianxo y en la Rúa Principal de Boiro

La primera de las víctimas, un hombre de 31 años, solicitó el alta voluntaria en el lugar del siniestro, mientras que la segunda fue trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza

Chechu López
11/11/2025 09:20
Una ambulancia asistencial del 061 traslado a una mujer que sufrió un atropello en la Rúa Principal de Boiro
Una ambulancia asistencial del 061 traslado a una mujer que sufrió un atropello en la Rúa Principal de Boiro
Chechu Río

Dos personas resultaron heridas de diversa consideración en sendos accidentes de tráfico registrados entre las seis y media de la madrugada y poco después de las ocho de esta mañana. Según informaron desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el primero de ellos se debió a una salida de vía en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 14, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados, mientras que el segundo consistió en un atropello a una mujer en la Rúa Principal, en la confluencia con la intersección con la Rúa Ramón Fernández Mato.

Respecto al siniestro ocurrido en la AG-11, se indicó que fue un particular el que a las 6.31 horas contactó con el 112 para comunicar lo sucedido y, con la información recibida, fue entonces cuando los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del aviso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Este último movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia al conductor de 31 años, C.S.M., que presentaba heridas leves y estaba algo mareado, pero que solicitó el alta voluntaria, por loque no fue trasladado a centro sanitario alguno.

Y sobre el atropello registrado en el referido lugar del casco urbano boirense fue un particular el que a las 8.05 horas contactó con el 112 Galicia para avisar de lo ocurrido. Con la información recibida se movilizó a la Policía Local, que se encargará de instruir el correspondiente atestado, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que igualmente movilizó hasta el lugar del suceso una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó en el lugar una primera asistencia a una mujer a la que supuestamente le pasó una rueda de un coche por encima de un pie, para seguidamente proceder a su traslado en el vehículo sanitario hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Te puede interesar

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni

La Xunta destina 1,2 millones de euros para mejoras energéticas en los juzgados de Caldas
Fátima Pérez
El poste evitó el segundo gol del Arosa el domingo ante el Montañeros

Al Arosa le llega la prueba del algodón en los próximos duelos ante rivales directos
Gonzalo Sánchez
El Boiro recibió al Juventud Cambados en Barraña

El Boiro clama contra los arbitrajes y el Cambados mantiene su competitividad
Gonzalo Sánchez
Recreación de la futura infraestructura

Así será la fase I del talaso: Piscina al aire libre de 417 metros cuadrados e instalaciones
Beni Yáñez