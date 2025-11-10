Piden más de cuatros años de cárcel y casi 11.000 euros de multa por tráfico de drogas

El juicio será en la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La Fiscalía del área de Santiago de Compostela pide para dos ribeirenses penas de cuatro años y seis meses de cárcel, así como una multa de 10.665,52 euros –a sustituir por 100 días de privación de libertad en caso de impago– por un presunto delito de tráfico de drogas.

Según expone la Fiscalía, el día 23 de octubre del 2019 las dos acusadas fueron interceptadas portando –con supuesta intención de venta– unos 56,1 gramos de cocaína y 2,117 gramos de heroína de diversas purezas, además de 2,96 gramos de cannabis. Los hechos ocurrieron en la calle Linares Rivas de la localidad de Ribeira y el valor total de la droga incautada era de 5.332,76 euros.

Asimismo, las implicadas llevaban encima 414,50 euros provenientes, presuntamente, de la venta de droga. Además, la Fiscalía también señala que portaban una báscula de precisión y dos teléfonos móviles relacionados con la supuesta actividad delictiva que llevaban a cabo.

Los hechos, indica el Ministerio Público, suponen la presunta comisión de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

También, la misma Fiscalía pedirá cuatros años de cárcel y hasta 150.000 euros de multa para otros cuatro ribeirenses también implicados en un supuesto delito de tráfico de drogas. En esta caso, la acusación señala que los implicados realizaban tareas de distribución y mismo “cocinado” de las sustancias.