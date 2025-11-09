Piden más de cuatro años de cárcel y una multa de 150.000 euros por tráfico de drogas

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La fiscalía del área de Santiago de Compostela solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y 150.000 euros de multa para cuatro ribeirenses implicados en un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según expone la fiscalía, tras vigilancias efectuadas por la Policía Nacional de Ribeira se constató que dos de los acusados se dedicaban a la venta y distribución de cocaína y heroína en sus respectivos pisos, suministrando ambos las dosis a los compradores en sus hogares.

Respecto a los otros acusados, uno de ellos era quien actuaba como organizador y abastecía de droga a los dos primeros, para su inmediata venta en los pisos. Después, la última acusada era la encargada de “cocinar” las sustancias para su posterior distribución.

Así, el 27 y 30 de mayo de 2021 la policía llegó a interceptar en ambos domicilios hasta más de un kilogramo de cocaína, 114,22 gramos de heroína, 46,93 gramos de cannabis y 941,90 gramos de resina de cannabis.

También, se hallaron varios fajos de billetes por importe de 4.700 euros y 1.370 euros, provenientes del tráfico de drogas, así como diversos utensilios y materiales necesarios para la elaboración y preparación de sustancias tóxicas (amoníaco, aluminio, báscula, etc.). Todos los estupefacientes, así como los materiales, fueron decomisados por los agentes de seguridad.

Los hechos descritos suponen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud del artículo 368, 1 del Código Penal.