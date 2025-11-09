El Concello de Ribeira pone a punto los parques infantiles de la localidad para el invierno

Operarios municipales en Abesadas Cedida

Operarios municipales del Concello de Ribeira realizaron estos días trabajos de limpieza en los parques infantiles de la localidad “para garantir a salubridade destes espazos de ocio infantil, especialmente, agora que as zonas de caucho se ensucian máis debido ao mal tempo”, anuncia la alcaldesa, Mariola Sampedro.

“Empezamos polos parques que aglutinan maior número de nenos e nenas para despois continuar polo resto do concello. Queremos que, dentro das posibilidades que nos deixa o inverno de saír ao exterior, teñan estas zonas en óptimas condicións”, concluye la primera edila ribeirense sobre las labores de acondicionamiento.

La brigada municipal estuvo en estos días trabajando en la limpieza del recinto de juegos de Abesadas para, en la próxima semana, trasladarse al de García Bayón.