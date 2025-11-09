Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de Ribeira pone a punto los parques infantiles de la localidad para el invierno

La brigada municipal estuvo en estos días trabajando en la limpieza de Abesadas para, en la próxima semana, trasladarse al de García Bayón

Redacción
09/11/2025 20:47
Operarios municipales en Abesadas
Operarios municipales en Abesadas
Cedida

Operarios municipales del Concello de Ribeira realizaron estos días trabajos de limpieza en los parques infantiles de la localidad “para garantir a salubridade destes espazos de ocio infantil, especialmente, agora que as zonas de caucho se ensucian máis debido ao mal tempo”, anuncia la alcaldesa, Mariola Sampedro.

“Empezamos polos parques que aglutinan maior número de nenos e nenas para despois continuar polo resto do concello. Queremos que, dentro das posibilidades que nos deixa o inverno de saír ao exterior, teñan estas zonas en óptimas condicións”, concluye la primera edila ribeirense sobre las labores de acondicionamiento.

La brigada municipal estuvo en estos días trabajando en la limpieza del recinto de juegos de Abesadas para, en la próxima semana, trasladarse al de García Bayón.

Te puede interesar

Los de Pénjamo se encuentran dos puntos por encima del descenso

Aday amarga a un Cambados que mereció más en su visita a Lugo
María Caldas
Imagen de archivo de una fiesta organizada por la comisión

Vilalonga se queda sin comisión de fiestas tras no presentarse ninguna candidatura
C. Hierro
El once titular del CD Boiro en O Morrazo

El CD Boiro se deja dos puntos en O Morrazo con un gol en propia de Yosi
María Caldas
Los jugadores del Céltiga celebran en el vestuario su cuarta victoria seguida, que los sitúa quintos

Un Céltiga atrevido y valiente asalta Barreiro para escalar hasta la zona de play-off, 2-4
Gonzalo Sánchez