Decenas de ribeirenses llenan la plaza del Ayuntamiento en el magosto organizado por el BNG

Asistentes a la celebración popular Cedida

La plaza del Concello de Ribeira se llenó este sábado, 8 de noviembre, de decenas de vecinas y vecinos que participaron en el magosto popular organizado por el BNG, Galiza Nova y la Asociación Cultural Altofalante.

Desde las 19:30 horas, cientos de personas se acercaron a la plaza para disfrutar de un programa variado que empezó con la presentación del libro infantil ‘O Magosto de Brais’, del autor ribeirense Jorge Pérez Sampedro, una actividad que despertó gran interés entre el público más joven y sus familias.

A continuación, el ambiente festivo continuó con los juegos populares, la música del DJ Jalaiko y el reparto gratuito de castañas asadas.

Ya entrada la noche, la queimada popular a cargo de Nando Llon reunió en el recinto a un gran número de asistentes que acompañaron el tradicional conjuro, cerrando así la jornada.

El portavoz del BNG en Ribeira, Luis Pérez Barral, se mostró satisfecho por el éxito de la convocatoria: “Foi una tarde-noite marabillosa, con moita participación e un ambiente cheo de familias. O obxectivo era crear un espazo de encontro para celebrar a nosa cultura e a nosa lingua, e conseguimos que xante pasara un bo momento”.