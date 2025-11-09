Mi cuenta

Abre el plazo de inscripción para participar en la Xornada Agro360º en Boiro

El encuentro será el 14 de noviembre en el Lab Barbanza

Redacción
09/11/2025 06:06
Imagen de otro evento en el Lab Barbanza

El Lab Barbanza, ubicado en Boiro, será el próximo 14 de noviembre, de 11 a 14 horas, la sede para la Xornada Agro360º, un evento que reunirá a personas emprendedoras, personas del sector agro e investigadoras que buscan compartir ideas, proyectos e inspiración hacia un futuro más sostenible. Será un encuentro sobre adaptación, sostenibilidad e innovación el sector agroalimentario gallego. El plazo de inscripciones para poder asistir al evento está abierto y el proceso es gratuito.

La jornada constará de mesas de debate especializadas, tres espacios de diálogo con personas expertas de la cadena de valor agroalimentaria y también un área de “networking”, una oportunidad para establecer contactos e intercambiar experiencias.

En cuanto a las mesas de debate, estas serán: ‘Sostenibilidad ambiental y cambio climático’, ‘Innovación y empresa’ y ‘Emprendimiento y nuevos modelos de negocio’. En ellas se abordarán cuestiones como los marcos legales que actualmente ponen dirección en el sector gallego, se profundizarán en proyectos e iniciativas de referencia e inspiradoras, y sobre como las empresas ya consolidadas se están adaptando a los retos de la actualidad. 

