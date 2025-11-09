Abre el plazo de inscripción para participar en la Xornada Agro360º en Boiro
El encuentro será el 14 de noviembre en el Lab Barbanza
El Lab Barbanza, ubicado en Boiro, será el próximo 14 de noviembre, de 11 a 14 horas, la sede para la Xornada Agro360º, un evento que reunirá a personas emprendedoras, personas del sector agro e investigadoras que buscan compartir ideas, proyectos e inspiración hacia un futuro más sostenible. Será un encuentro sobre adaptación, sostenibilidad e innovación el sector agroalimentario gallego. El plazo de inscripciones para poder asistir al evento está abierto y el proceso es gratuito.
La jornada constará de mesas de debate especializadas, tres espacios de diálogo con personas expertas de la cadena de valor agroalimentaria y también un área de “networking”, una oportunidad para establecer contactos e intercambiar experiencias.
En cuanto a las mesas de debate, estas serán: ‘Sostenibilidad ambiental y cambio climático’, ‘Innovación y empresa’ y ‘Emprendimiento y nuevos modelos de negocio’. En ellas se abordarán cuestiones como los marcos legales que actualmente ponen dirección en el sector gallego, se profundizarán en proyectos e iniciativas de referencia e inspiradoras, y sobre como las empresas ya consolidadas se están adaptando a los retos de la actualidad.