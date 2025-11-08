Más de 250 personas celebran el 25 aniversario de la Asociación Amicos de Boiro

Celebración en el restaurante O Trapeiro de Lousame Cedida

Más de 250 usuarios, familiares, profesionales, representantes institucionales y miembros de empresas colaboradoras celebraron este sábado en el restaurante O Trapeiro de Lousame el 25 aniversario de la Asociación Amicos de Boiro, una cita marcada por la gratitud y el recuerdo de las personas y proyectos que hicieron posible un cuarto de siglo de inclusión y compromiso.

Durante el acto, el director general de Amicos, Xoán España, quiso agradecer “a cada persoa que acude a Amicos, familia, traballador, empresa, entidade e asociación que confiaron e, como están demostrando cada día, seguen confiando na entidade cada día. Pero sobre todo quero agradecer a tódolos compañeiros e compañeiras que están aí no día a día”.

“O noso modelo centrado na persona, a aposta pola libre elección e o compromiso co medio ambiente fixeron de Amicos unha entidade viva, que evoluciona coas persoas e cos tempos. O noso reto agora é seguir innovando, ampliando oportunidades e poñendo á persoa sempre no centro”, subrayó España.

En el acto también participó la directoral general de personas con discapacidad de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, quien felicitó a la entidad “en nome do presidente e da conselleira de Politica Social por esta celebración. Para min é un orgullo estar hoxe aquí e faime especial ilusión, porque sempre é un pracer ver como unha asociación se abre camiño na sociedade e celebra as súas vodas de prata cunha folla de servizos como a de Amicos”.

Por su parte, la presidenta de la entidad, Esther Vidal, cerró las intervenciones ensalzando el trabajo de las familias que iniciaron el proyecto, “moitos dos cales non están e hoxe quero recordalos. É emocionante estar hoxe aquí e ver como todo o traballo que se realizou entón desembocou no Amicos de hoxe”, concluyó Vidal.

Durante la celebración se proyectó un video conmemorativo que repasó los hitos más destacados de la entidad: los primeros pasos, la inauguración del Centro de Atención Integral de Boiro e el Fogar Amicos, la apertura del Centro de Educación Especial Amicos, o el lanzamiento de proyectos de impacto social e ambiental, entro otros.