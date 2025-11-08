Más de 250 personas celebran el 25 aniversario de la Asociación Amicos de Boiro
Durante la ocasión se proyectó un video que repasó todos los hitos conseguidos durante su cuarto de siglo de trayectoria
Más de 250 usuarios, familiares, profesionales, representantes institucionales y miembros de empresas colaboradoras celebraron este sábado en el restaurante O Trapeiro de Lousame el 25 aniversario de la Asociación Amicos de Boiro, una cita marcada por la gratitud y el recuerdo de las personas y proyectos que hicieron posible un cuarto de siglo de inclusión y compromiso.
Durante el acto, el director general de Amicos, Xoán España, quiso agradecer “a cada persoa que acude a Amicos, familia, traballador, empresa, entidade e asociación que confiaron e, como están demostrando cada día, seguen confiando na entidade cada día. Pero sobre todo quero agradecer a tódolos compañeiros e compañeiras que están aí no día a día”.
“O noso modelo centrado na persona, a aposta pola libre elección e o compromiso co medio ambiente fixeron de Amicos unha entidade viva, que evoluciona coas persoas e cos tempos. O noso reto agora é seguir innovando, ampliando oportunidades e poñendo á persoa sempre no centro”, subrayó España.
En el acto también participó la directoral general de personas con discapacidad de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, quien felicitó a la entidad “en nome do presidente e da conselleira de Politica Social por esta celebración. Para min é un orgullo estar hoxe aquí e faime especial ilusión, porque sempre é un pracer ver como unha asociación se abre camiño na sociedade e celebra as súas vodas de prata cunha folla de servizos como a de Amicos”.
Por su parte, la presidenta de la entidad, Esther Vidal, cerró las intervenciones ensalzando el trabajo de las familias que iniciaron el proyecto, “moitos dos cales non están e hoxe quero recordalos. É emocionante estar hoxe aquí e ver como todo o traballo que se realizou entón desembocou no Amicos de hoxe”, concluyó Vidal.
Durante la celebración se proyectó un video conmemorativo que repasó los hitos más destacados de la entidad: los primeros pasos, la inauguración del Centro de Atención Integral de Boiro e el Fogar Amicos, la apertura del Centro de Educación Especial Amicos, o el lanzamiento de proyectos de impacto social e ambiental, entro otros.