Jóvenes “scouts” recogen en la playa de Os Areos de A Pobra más de 150 kilogramos de basura

Participantes en la limpieza Cedida

Dos grupos de “scouts” de la Asociación Tau de Santiago de Compostela, acompañados de sus familias, participaron este sábado en una limpieza colaborativa en la playa de Os Areos, en A Pobra do Caramiñal, en la que recogieron más de 150 kilogramos de basura. La actividad fue organizada por Izan Voluntario con la colaboración de la RedVital de Galicia, un joven muy comprometido con el cuidado medioambiental.

La jornada comenzó con una visita a la planta de reciclaje Ecoplas, también en A Pobra, donde los participantes pudieron conocer de cerca el proceso de tratamiento y transformación de residuos. A continuación, tuvo lugar la limpieza del litoral.

Tras el trabajo ambiental, el grupo se desplazó hasta el Centro Social del Concello de Boiro, donde compartieron una comida comunitaria en un ambiente de agradecimiento y celebración por la labor realizada.

Desde la RedVital de Galicia destacan que “este tipo de experiencias permiten conectar a educación ambiental coa acción directa, fomentando valores de respecto, cooperación e coidado do territorio”.

Por su parte, Izan Voluntario agradeció la implicación de todas las personas participantes y animó a seguir construyendo una comunidad comprometida con la sostenibilidad.

Futuras actividades

Las personas interesadas en participar en futuras jornadas de este estilo pueden contactar a través del correo redvitaldegalicia@gmail.com o seguir los perfiles sociales de @redvitaldegalicia.