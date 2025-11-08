El PP de Boiro llevará al próximo Pleno una moción para reducir el IBI al mínimo del 0,4

El portavoz del PP boirense, Fernando García Diéguez

El PP de Boiro llevará al próximo Pleno municipal una moción para solicitar que se reduzca el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tras que el gobierno local subiese el año pasado la tasa del 4 al 5% en las propiedades urbanas y del 4 al 4,5% en las de carácter rústico, lo que supuso un aumento del 25 y 12,5% respectivamente. Así, los populares exigen que se rebaje el impuesto al mínimo permitido del 0,4, que ya estaba establecido antes de dicho aumento.

La formación denuncia que esta subida supone un abuso para los vecinos y, además, señalan “venía precedido de una gran mentira que se perpetró durante la campaña electoral”, establece el portavoz del PP, Fernando García Diéguez. “Durante la campaña electoral, como bien es sabido por todos, el señor alcalde dijo que no subiría los impuestos. Pues una vez ganadas las elecciones, a los pocos meses lo que hizo fue subirlos”, sentencia García Diéguez.

En esta línea, desde el PP apuntan que esta subida es una cortina de humo de la gestión económica del ayuntamiento, “que el concejal de Hacienda, Luis Ruiz, presume junto al alcalde de hacer de forma excelente”.

“Nosotros decimos que la principal obligación de un dirigente político es mejorar la vida de sus ciudadanos y esa mejora comienza por no convertir su vida en un infierno fiscal como se está haciendo en Boiro”, sentencia el portavoz popular. “Lo que no quieren los vecinos es que se les meta la mano en el bolsillo”, concluye.