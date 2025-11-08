Alex Nespereira es el nuevo presidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira

Alex Nespereira y Juan José Segade "Jota" Cedida

La Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira elige a Alex Nespereira como su nuevo presidente, tras una votación en la que obtuvo 215 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Así, Nespereira toma el relevo de Juan José Segade “Jota”, quien traspasa su presidencia tras su etapa al frente de la entidad.

El nuevo presidente ejercerá su cargo durante los dos próximos años, dando inicio a una nueva era en la cofradía ribeirense.