Alex Nespereira es el nuevo presidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira

Juan José Segade “Jota” traspasa así su puesto tras su etapa al frente de la entidad

Sandra Rey
08/11/2025 21:24
Alex Nespereira y Juan José Segade "Jota"
Alex Nespereira y Juan José Segade "Jota"
Cedida

La Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira elige a Alex Nespereira como su nuevo presidente, tras una votación en la que obtuvo 215 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Así, Nespereira toma el relevo de Juan José Segade “Jota”, quien traspasa su presidencia tras su etapa al frente de la entidad.

El nuevo presidente ejercerá su cargo durante los dos próximos años, dando inicio a una nueva era en la cofradía ribeirense.

