Ribeira entrega los premios del Concurso de Relatos Breves Ecos da Mente

Concejales, miembros del jurados y los ganadores del certamen Cedida

La Asociación A Creba, en colaboración con el Concello de Ribeira, entregó este viernes los premios de la segunda edición del Concurso de Relatos Breves Ecos da Mente, un certamen que busca concienciar sobre la importancia de la salud mental y, en esta convocatoria, la temática a seguir fue sobre la repercusión de la digitalización en la misma: como afectan al bienestar emocional las redes sociales, el uso de la Inteligencia Artificial, los juegos en línea o las consecuencias del tiempo dedicado a internet, entre otros factores.

Ganadores

Sergio Martínez se alzó con el galardón en la categoría adulta con ‘Que razón tiñas, avoa!’; Natalia Lema en la juvenil con ‘Epístola a nosa nai’; Valeria Ayaso y ‘Eu son Naia’ en la categoría adolescente; y Sonia García con ‘Waordurwig e o mundo que o rodea’ en la sección diversa.Así, se repartieron un total de 480 euros en premios –120 por cada modalidad– en formato de vales de compra para emplear en una librería del municipio.

La concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez, puso en valor este tipo de iniciativas que “coas recompensas tamén buscan ter un impacto no tecido comercial local, nesta ocasión, nunha librería”, declaró.