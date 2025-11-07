Naciones Unidas premia al Laboratorio Ecosocial do Barbanza por su proyecto educativo 'Escola aberta e con fume'

Alumnos de un colegio participando en actividades del proyecto Cedida

El Instituto para el Estudio Avanzado de la Sostenibilidad de la Universidad de las Naciones Unidas premia la iniciativa ‘Escola aberta e con fume’ del Laboratorio Ecosocial do Barbanza con su galardón ‘Proxecto Insignia’, que reconoce las buenas prácticas educativas a nivel mundial.

‘Escola aberta e con fume’ es un proyecto educativo que tiene como objetivo introducir en los centros escolares de Galicia actividades y contenidos relacionados con los montes vecinales, reconociendo su importancia territorial, cultural y ambiental. La iniciativa ofrece un formato flexible y adaptable a cualquier curso de Educación Primaria o Secundaria.

El proyecto está coordinado por la Fundación Montescola en el marco del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, una iniciativa más amplia centrada en promover la transición ecológica y la resiliencia territorial de la comarca.

Así, la propuesta nace de la necesidad de acercar al alumnado una realidad que ocupa cerca de un cuarto del territorio gallego y que representa un modelo singular de propiedad colectiva y gestión democrática directa, ejercida por los propios vecinos.

Las comunidades de montes vecinales constituyen una de las formas más vivas y transformadoras de gestión comunitaria del territorio, y poseen un enorme potencial para reformular el uso de la tierra en clave de sostenibilidad, como oportunidad para avanzar hacia las formas de gestión más sostenibles y comunitarias, superando enfoques centrados exclusivamente en la explotación productiva del territorio.

En este contexto, resulta fundamental que las generaciones más jóvenes –futuros comuneros– conozcan, valoren y se vinculen con su territorio desde la escuela.