Naciones Unidas premia al Laboratorio Ecosocial do Barbanza por su proyecto educativo 'Escola aberta e con fume'
La iniciativa tiene como objetivo introducir en los centros escolares actividades y contenidos relacionados con los montes vecinales
El Instituto para el Estudio Avanzado de la Sostenibilidad de la Universidad de las Naciones Unidas premia la iniciativa ‘Escola aberta e con fume’ del Laboratorio Ecosocial do Barbanza con su galardón ‘Proxecto Insignia’, que reconoce las buenas prácticas educativas a nivel mundial.
‘Escola aberta e con fume’ es un proyecto educativo que tiene como objetivo introducir en los centros escolares de Galicia actividades y contenidos relacionados con los montes vecinales, reconociendo su importancia territorial, cultural y ambiental. La iniciativa ofrece un formato flexible y adaptable a cualquier curso de Educación Primaria o Secundaria.
El proyecto está coordinado por la Fundación Montescola en el marco del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, una iniciativa más amplia centrada en promover la transición ecológica y la resiliencia territorial de la comarca.
Así, la propuesta nace de la necesidad de acercar al alumnado una realidad que ocupa cerca de un cuarto del territorio gallego y que representa un modelo singular de propiedad colectiva y gestión democrática directa, ejercida por los propios vecinos.
Las comunidades de montes vecinales constituyen una de las formas más vivas y transformadoras de gestión comunitaria del territorio, y poseen un enorme potencial para reformular el uso de la tierra en clave de sostenibilidad, como oportunidad para avanzar hacia las formas de gestión más sostenibles y comunitarias, superando enfoques centrados exclusivamente en la explotación productiva del territorio.
En este contexto, resulta fundamental que las generaciones más jóvenes –futuros comuneros– conozcan, valoren y se vinculen con su territorio desde la escuela.