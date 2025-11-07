La Asociación Ambar inaugura la muestra ‘Acotío’ en el Museo do Gravado de Artes

Asistentes al acto inaugural Cedida

La Asociación Ambar inauguró este viernes en el Museo do Gravado de Artes de Ribeira la exposición ‘Acotío’, una muestra que reúne ocho piezas de grabado en punta seca realizadas por participantes del área de arte de la entidad. Se trata del resultado final de un obradoiro intensivo impartido por el reconocido maestro grabador, Pepe Míguez, que expone el talento, capacidad creativa y el riguroso proceso artístico de las personas con diversidad funcional.

La exposición refleja aspectos del día a día que son importantes para los autores de las piezas, de ahí el nombre de la exposición. Entre los grabados se pueden encontrar una casa, muebles de cocina, un tractor, un pantalón vaquero, platos, cubiertos, un plato o mismo una interpretación del amor. Para destacar el proceso artístico y la labor técnica, también están expuestas las matrices que acompañan a cada obra.

El acto de inauguración contó con la presencia de personalidades institucionales como la alcaldesa, María Sampedro, el concejal de Mar, Fernando Abraldes, la presidenta de Ambar, Milagros Rey, además de los artistas protagonistas: Daniel Piñeiro, David González, Domingo Ruis, Esperanza Silva, Javier García del Río, Juan Sampedro, María Eugenia Reiriz y Mónica Rial.

“Para min esta é unha das mellores exposicións e a que máis alegría me dá... Hai grandes artistas que en dúas horas non son capaces de realizar unha punta seca... as artistas de Ambar fixérono e con gran maestría”, declaró el gerente del Museo do Gravado.

Por su parte, Pepe Míguez señaló la conexión profunda de las obras con la experiencia personal: “Os meus alumnos tiñan todos unha imaxe plasmada e iso é unha experiencia de vida”.

También, durante la inauguración el artista participante Javier García del Río quiso compartir el proceso de trabajo con el público: “Primeiro tivemos que facer os debuxos, repasar co lapis e co boli e máis tarde traballar coa tinta. Logo veu o proceso do tórculo onde traspasamos a imaxe ó papel final que vedes hoxe exposto”, explicó.

La alcaldesa ribeirense fue quien cerró el acto subrayando la relevancia de Ambar: “Para min hoxe tamén é un día moi especial... que esta primeira intervención como alcaldesa no Museo do Gravado, un referente tan importante para nós, sexa da man da Asociación Ambar. Se Ambar recibe moito deste Concello e esta comarca é porque Ambar dá moito a este Concello e a esta comarca”, concluyó.