El PSOE de Rianxo reclama estabilidad y un plan de dinamización para la biblioteca municipal

Interior de la biblioteca RR SS

El Grupo Municipal Socialista de Rianxo reclama estabilidad y un plan de dinamización para la biblioteca local tras percibir una nueva semana de cierre de la instalación. Los socialistas denuncian que el servicio “leva tempo sen continuidade, xerando un crecente malestar entre os veciños e veciñas”.

Según exponen, la biblioteca permanece cerrada de manera intermitente y desde hace meses no se permite la retirada de nuevos libros, limitándose únicamente a la devolución de aquellos ejemplares recogidos hace tiempo. “Esta situación evidencia un servizo desmantelado, afastado da súa función educativa e social”, declaran.

Desde el PSOE de Rianxo consideran que “esta falta de estabilidade reflicte a escasa preocupación do goberno local polo fomento da lectura”. Además, recuerdan que anteriormente el alcalde anunciara públicamente la inauguración de una nueva biblioteca en diciembre de 2024, “un prazo que, a día de hoxe, se ve cada vez máis inverosímil”.

Los socialistas insisten en que es urgente que el Concello recupere la normalidad del servicio, garantice su apertura estable y ponga en marcha un plan de dinamización lectora que “devolva á biblioteca o papel que merece”, concluyen.