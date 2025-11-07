Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El PP se reivindica en un acto celebrado en la Cofradía de Porto do Son como "El Partido de la Pesca. Ya lo dicen nuestras siglas"

Los populares indican que seguirán defendiendo al sector pesquero en los ámbitos de decisión y con posición "clara y coherente" que contrasta con la "incoherencia" del PSOE y el "oportunismo" del BNG

Redacción
07/11/2025 09:31
Dirigentes populares se reunieron ayer en Porto do Son
Dirigentes populares se reunieron ayer en Porto do Son
El Partido Popular de Galicia se ha reivindicado ayer como "el único partido que siempre estuvo y estará a favor de la gente del mar", defendiendo al sector pesquero en todos los ámbitos de decisión y con una posición "clara y coherente" que contrasta, según remarcó, con la "incoherencia" del PSOE y el "oportunismo" del BNG. "El PP es el Partido de la Pesca, ya lo dicen nuestras siglas", afirmó la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, en el marco de un encuentro que mantuvo con representantes del sector en la Cofradía de Pescadores de Porto do Son, junto a la conselleira de Mar, Marta Villaverde; el eurodiputado Francisco Millán Mon; el alcalde sonense, José Luis Oujo; y otros miembros del partido entre los que se encontraba la responsable nacional de política pesquera en el PP, Rosa Quintana.

La número dos de los populares gallegos ha destacado el trabajo "sin descanso" de su partido en este campo, poniendo en valor el "hito importantísimo" conseguido hace justo un año en Europa con el nombramiento de un comisario europeo específico de Pesca "gracias en parte a lo que hizo Galicia para conseguirlo".

