El Concello de Boiro colabora con Cruz Roja para organizar un magosto comunitario

El concejal de Política Social y el presidente de Cruz Roja Cedida

El Concello de Boiro colabora con Cruz Roja en la celebración de un magosto comunitario que tendrá lugar la próxima semana. La actividad, impulsada por al Asamblea Local de la entidad, está enmarcada en la conmemoración de los 25 años de los Talleres de Memoria y pretende poner en valor el trabajo comunitario desarrollado por Cruz Roja a lo largo de estas décadas, fomentando el encuentro intergeneracional y la participación ciudadana a través de una jornada lúdico-cultural.

La actividad se celebrará el sábado 15 de noviembre durante todo el día en la Praza da Terceira Idade. De 10 a 14 horas estará instalado, como todos los segundos y cuartos sábados del mes, el Mercado Ecolóxico con puestos de artesanía y alimentación.

A las 12 horas habrá un espectáculo infantil y familiar del Mago Teto y a partir de las 13 horas, música y sesión vermú seguido de un “xantar popular” para el que cada persona llevará su propia comida y será necesario confirmar asistencia antes del 11 de noviembre.

Por la tarde continuarán las actividades sobre las 16 horas con la ruta ‘Paseo de Jane: Camiño Vello’. Posteriormente, a partir de las 17 horas, será el magosto/serán musical con la colaboración de los grupos Xilbarbeira, Os da Boina, Aroña y Mar de Cabo.

Además, la Asociación Boirense de Empresas colabora en la actividad con una campaña especial donde, todas las compras realizadas el 15 de noviembre en los establecimientos asociados, participarán en un sorteo de un lote de productos típicos de otoño.