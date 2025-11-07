Mi cuenta

O Barbanza

El BNG do Barbanza propone enmiendas a los presupuestos de la Xunta por valor de casi 40 millones de euros

El objetivo de las propuestas es responder a las necesidades sociales y económicas de la comarca e impulsar su desarrollo

Redacción
07/11/2025 20:29
Miembros del BNG do Barbanza
Miembros del BNG do Barbanza
Cedida

El BNG do Barbanza presentó ayer las enmiendas a los presupuestos de la Xunta de Galicia, que ascienden a los 38,4 millones de euros y cuyo objetivo, según señalan, es responder a las necesidades sociales y económicas de la comarca e impulsar su desarrollo.

Así, entre las propuestas destinadas a fomentar la economía comarcal destacan el aumento del suelo industrial Pobra-Ribeira, crear una nueva depuradora en Boiro, e impulsar un programa de regeneración de las rías y para la investigación sobre la pérdida de productividad y para afrontar los efectos del cambio climático.

También, el BNG propone actuaciones para mejorar las comunicaciones en la comarca, como humanizar la AC-305 en A Pobra, Boiro y Rianxo, hacer un estudio para la implantación de una conexión ferroviaria, remodelar la fachada marítima de Rianxo y reformar la estación de autobuses de A Pobra.

El Bloque concluyó solicitando mejoras en los centros de salud comarcales y en los centros educativos, una ampliación en el Hospital do Barbanza, y la creación de una residencia de mayores y vivienda protegida en Ribeira, un centro de día en Rianxo, una residencia de ancianos en Boiro, y recuperar el borde litoral de A Ribeiriña. 

