David Amor presentará la Gala dos Premios 2025 de la Asociación Boirense de Empresas

El acto será el 14 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Pousada de Galiza Imaxinaria.

Redacción
07/11/2025 20:23
Imagen de archivo del actor David Amor

La Gala dos Premios de la Asociación Boirense de Empresarios (ABE), que se celebrará el próximo viernes 14 de noviembre, contará este año con el actor, humorista y colaborador de televisión, David Amor, como presentador de la ocasión. Su presencia acercará humor, dinamismo y complicidad en un acto que busca, edición tras edición, poner en valor el esfuerzo y talento del tejido empresarial del municipio de Boiro.

En esta edición, la ABE reconocerá a la Librería El Cisne como Mejor Comercio, al Bar Os Fornos como Mejor Empresa, y el Premio de Honra será para José Ramón Outeiral Lapido, por su trayectoria al frente del Grupo Outeiral, referente en el sector del transporte de viajeros con más de 75 años de historia en el ayuntamiento. 

El acto será a las 20:30 horas en la Pousada de Galiza Imaxinaria.

