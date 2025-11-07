Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Accidente sin heridos en Rianxo tras salirse un conductor de la vía

El suceso tan solo obligó a realizar tareas de limpieza en la carretera debido a la presencia de un vertido de gasoil

Sandra Rey
07/11/2025 13:23
BOMBEROS BOIRO PARQUE MOVIL
Imagen de archivo del parque de Bomberos de Boiro
Chechu Río

Un conductor protagonizó esta mañana un accidente de tráfico sin heridos en Rianxo, a la altura del kilómetro 16 de la AG-11, tras salirse de la vía e impactar con la mediana. El suceso tuvo lugar sobre las 11:20, cuando el afectado conducía dirección a Ribeira. 

Según comunican los Bomberos de Boiro, el accidente no fue grave y el conductor no resultó herido, aunque presentaba un notable estado de nerviosismo. El suceso tan solo obligó a realizar tareas de limpieza en la carretera debido a la presencia de un vertido de gasoil consecuencia del golpe.

Además de los bomberos boirenses, hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil. 

